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Norveç'te bakanlar intihal iddiaları nedeniyle baskı altında

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Norveç'te akademide intihal iddiaları, bir bakanın görevinden ayrılmasına neden olurken bir diğerinin de siyasi kariyerini tehlikeye attı.
Norveç'te bakanlar intihal iddiaları nedeniyle baskı altında

Norveç'te Araştırma ve Yüksek Öğretimden Sorumlu Bakan Sandra Borch, Oslo'da bir işletme öğrencisinin Borch'un yüksek lisans tezinin bazı bölümlerinin, yazım hatalarıyla birlikte, farklı bir yazardan kaynak gösterilmeden kopyalandığını ortaya çıkarmasının ardından istifa etti.

Oslo'daki BI Business School'da okuyan 27 yaşındaki Kristoffer Rytterager adlı öğrenci, Borch'a ait "şüpheli bir şekilde iyi yazılmış" birkaç makale bulduğunu ve bunların kendi sözleri olmadığını keşfettiğini söyledi.

Medyanın Rytterager'ın X platformundaki paylaşımlarını gündeme taşımasının ardından Bakan Borch aynı gün istifasını sundu. 

Bu iddialar diğer politikacıların akademik geçmişlerini de hedef tahtasına oturttu ve birçok gazete Sağlık Bakanı Ingvild Kjerkol'un çalışmalarındaki tutarsızlıkları yazdı.

Kjerkol ise kendi akademik çalışmaları ile diğer yazarların çalışmaları arasındaki benzerlikler için "düzenleme hatalarını" suçladı.

Bu gelişmeler, kendi İşçi Partisi ve Merkez Parti'den oluşan merkez sol koalisyon hükümetine liderlik eden Başbakan Jonas Gahr Støre üzerinde baskı yarattı.

Başbakan Støre, Borch'un istifasını eylemlerinin "araştırma ve yüksek öğrenim bakanı olmak için gerekli olan güvenle bağdaşmadığını" söyleyerek kabul etti.

Öte yandan akademik kabahatleri yargılamanın siyasetçilerden çok üniversitelere düştüğünü belirterek sağlık bakanını destekledi. 

Başbakan ayrıca, tüm bakanlarına kendi geçmiş çalışmalarını araştırma talimatını verdi.

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