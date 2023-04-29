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Obezite tarihe mi karışıyor: Kilo verenlerin görüntüleri heyecan yarattı

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Araştırmacıların üzerinde çalıştığı güçlü bir obezite ilacının, zayıflama sektöründe çığır açabilecek niteliklere sahip olduğu iddia ediliyor.
Obezite tarihe mi karışıyor: Kilo verenlerin görüntüleri heyecan yarattı

Önde gelen bir ilaç firması, tip 2 şeker hastalığının tedavisi için onaylanan bir ilacın, tip 2 şeker hastalığı olan aşırı kilolu ya da obez kişilerin 17 ay içinde beden ağırlıklarının yüzde 16’sına denk gelen ortalama 15 kilo kaybetmesine yardımcı olduğunu açıkladı.

İlacı doktor kontrolünde kullanan kişilerin kilo kaybı gözle görülür bir fark yarattı…

VOA Türkçe’nin aktardığı habere göre, ilacın ileri aşama deneylerinde, tip 2 şeker hastalığı olmayan ve testlere katılan benzer nitelikli denekler, haftalık enjeksiyon şeklinde uygulanan ilaçla, yine 17 aylık süre içinde beden ağırlıklarının yüzde 22’sini kaybetti. İlacı en yüksek dozda kullanan tipik bir obezite hastası için bu, 17 ayda 22 kilo vermek anlamına geliyor.

Kilo sorunu yaşayan bir kadının ilaç kullanmadan önceki hali…

Firma adına konuşan Dr. Nadia Ahmad, şeker hastalığının zayıflamayı çok zorlaştırdığını, bu nedenle deneylerden elde edilen sonuçların özellikle önemli olduğunu söyledi ve “Kilo kaybında bu derece ilerlemeyi daha önce görmedik” dedi.

İlacı kullandıktan sonra zayıflayan kadının son hali beğeni topladı…

KİLO KONTROLÜ AMACIYLA ONAY ALMASI BEKLENİYOR

Henüz tamamı yayınlanmayan yeni sonuçlara atıfta bulunan yetkilileri, ilacın kilo kontrolü amacıyla satışa sunulmasını hızlandırmak için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yapacakları başvuruya son halini vereceklerini söyledi. 

Söz konusu ilaç, zayıflama amaçlı onay alması durumunda, obezite tedavisinde devrim yapan tedavi yöntemleri arasında şimdiye kadarki en etkili yöntem olarak piyasada yerini alabilir. Her 10 Amerikalı’dan 4’ünü etkileyen obezite, ölüme bile yol açabilen birçok hastalıkla ilintili.

Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki Brigham and Women’s Hastanesi’nden Kilo Kontrolü Merkezi Direktörü Dr. Caroline Apovian, “Eğer bu ülkede herkes beden ağırlığının yüzde 20’sini verse bu hastaların reflü, şeker, tansiyon ilaçlarını kesebiliriz. Hastaları kalp stentlerinin yenilenmesi için hastaneye sevk etmek zorunda kalmayız” açıklamasında bulundu.

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