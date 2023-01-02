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Öğrencisiyle cinsel ilişki kuran kadın ülkeden kaçtı: Paraya para demiyor

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İskoçya, 2017'de bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren beden eğitimi öğretmeni Melissa Tweedie'yi konuşuyor... Skandalın ortaya çıkmasından sonra ülkeden kaçarak Dubai'ye yerleşen kadının burada milyoner müşterileri sayesinde zengin olduğu öğrenildi.
Öğrencisiyle cinsel ilişki kuran kadın ülkeden kaçtı: Paraya para demiyor

İskoçya’da gündem eski beden eğitimi öğretmeni Melissa Tweedie…

2017 yılında bir öğrencisiyle otel odasında cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktıktan sonra meslekten men edilen ve ülkeden kaçmak zorunda kalan genç kadının yeni mesleği ortaya çıktı…

İskoç basınında yer alan haberlerde İskoçya’dan ayrıldıktan sonra Dubai’ye yerleşen ve kendine yeni bir meslek seçen Tweedie’nin bu ülkede zengin müşterileri sayesinde çok zengin olduğu ve adeta “paraya para demediği” ortaya çıktı.

Beden eğitimi öğretmeni olmak yerine Dubai’ye giden ve Covid-19 salgını boyunca uzaktan yoga, tarot, hipnoterapi ve meditasyon eğitimi alarak eğitmen olan kadının özel ve grup dersleri verdiği belirtildi.

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SEANSTA YOK YOK

Genç kadının 90 dakikalık seans başına 200 pound yani yaklaşık 4.500 TL para aldığı da kayıtlara geçti. Yoga, tarot falı, el falı, meditasyon ve hipnoterapi dersleri veren kadının 12 kişilik grup seanslarında ise kişi başı 270 pound yani yaklaşık 6 bin TL aldığı öğrenildi.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Öğretmenlik yapmayı bırakarak İskoçya’yı terk etmesi başına gelen en iyi şey oldu. Orada keyfi yerine, nişanlandı ve bol bol güneşleniyor. Çok para kazanıyor ve sevdiği şeyi yapıyor” ifadesini kullandı.

90 dakikalık seansta kristal küreden geleceği yorumlayan kadının gong ve benzeri aksesuarları da kullandığı aktarıldı.

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