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Önce Meksika, şimdi Peru: Bilim insanları 'uzaylı mumyaları' inceledi

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Güney Amerika ülkesi Peru'da bir havalimanında bulunan ve 'uzaylı mumyaları' olabileceği iddia edilen iki nesne üzerinde yapılan inceleme 'tamamen dünya kaynaklı' olduklarını gösterdi.
Önce Meksika, şimdi Peru: Bilim insanları 'uzaylı mumyaları' inceledi

Peru’nun başkenti Lima’daki havalimanında ekim ayında ‘gizemli bir biçimde’ ortaya çıkan bir çift ‘uzaylı mumya’ üzerinde yapılan araştırma ‘tamamen dünya kaynaklı’ olduklarını ortaya koydu.Reuters’ın haberine göre, sonuçları 12 Ocak Cuma günü Lima’da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılan bilimsel bir araştırmanın sonuçları, bulunan ‘insansı oyuncak bebeklerin’ hem insan hem hayvana benzetilerek şekillendirildiğini gösterdi.

Araştırma kapsamında, Peru’nun Nazca bölgesinden olduğuna inanılan ayrı bir üç parmaklı el de incelendi. Bilim insanlarına göre, bu elin de ‘dünya dışı yaşam’ ile herhangi bir bağlantısı bulunamadı. 

Peru’daki Adli Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden arkeolog Flavio Estrada, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Onlar, dünya dışı (yaratıklar) değiller. Bu gezegendeki hayvan kemiklerinin günümüzde kullanılan sentetik yapıştırıcı ile bir araya getirilmesiyle yapılmışlar. Bu, tamamıyla uydurulmuş bir hikaye” dedi. 

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Lima’daki havalimanı çalışanları tarafından bir DHL kargo kutusu içinde, geleneksel And kıyafetleri giydirilmiş ve mumyalanmış gibi görünen iki figür bulunmuştu. Bazı basın organları ise bunların ‘uzay’ kökenli olabileceğini iddia etmişti.

Bundan bir ay önce Meksika Kongresi’nde düzenlenen bir oturumda da benzer bir şekilde uzun, üç parmağı bulunan mumyalar sergilenmiş, bunların da ‘uzaylı fosilleri’ olabileceği iddiaları uzun süre ülke ve dünya gündemini meşgul etmişti. Pek çok uzman ise 1000 yıl öncesine dayandığı iddia edilen bu kalıntıların büyük olasılıkla antik insan mumyalarından alınan parçaların birleştirilerek oluşturulduğunu belirtmişti.

Bundan bir ay önce Meksika Kongresi’nde düzenlenen bir oturumda da benzer bir şekilde uzun, üç parmağı bulunan mumyalar sergilenmiş, bunların da ‘uzaylı fosilleri’ olabileceği iddiaları uzun süre ülke ve dünya gündemini meşgul etmişti. Pek çok uzman ise 1000 yıl öncesine dayandığı iddia edilen bu kalıntıların büyük olasılıkla antik insan mumyalarından alınan parçaların birleştirilerek oluşturulduğunu belirtmişti.

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