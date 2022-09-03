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OPEC+ Ortak Teknik Komitesi: 2023 yılı için günlük 300 bin varil açık verilmesi bekleniyor

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OPEC+ Ortak Teknik Komitesi, Suudi Arabistan’ı destekliyor.
OPEC+ Ortak Teknik Komitesi: 2023 yılı için günlük 300 bin varil açık verilmesi bekleniyor

OPEC+ Ortak Teknik Komitesi, hazırladığı raporda, küresel petrol piyasasında 2023 yılı için günlük 300 bin varil açık verilmesinin beklendiğini açıkladı.

OPEC+ tarafından hazırlanan raporda komite, Suudi Arabistan’ın konu hakkındaki tutumunu destekledi. Bloomberg ‘e açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman küresel petrol piyasasının durumu hakkında bilgi vermişti.

2022 yılının geri kalanı için günlük açık miktarı 400 bin varile indirildi. Önceki varsayımlarda belirtilen petrol açığı günde 900 bin varilden düşürüldü. Bütçe açığının 2023’ün dördüncü çeyreğinde günde 1,8 milyon varile çıkması bekleniyor.

OPEC+ komitesi, üyelerinin çoğunun 2022 ve 2023 yıllarında tam kota üretim yapamadığını belirtti. OPEC kaynağı, “Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt dışında hiçbir üyenin Temmuz ayında olduğundan daha yüksek seviyede üretim yapması beklenmiyor” dedi.

Komite raporunda 2022 yılının geri kalanı ve 2023 yılı için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nda (OECD) 2015 yılından 2019 yılına kadar geçen yılların ortalamasına kıyasla ticari stoklarda açık olduğu belirtildi.

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