Ülkeler ulusal güvenlik kaygılarına ve dış politika hedeflerine göre değişebilen çeşitli nedenlerle silahlanır ve orduları için para harcarlar. Ama ordusu olmayan ülkeler de var! İşte dikkat çeken örnekler...

ABD, Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerin silahlanma yarışı sürerken, ordusu bile olmayan ülkeler dikkat çekiyor.

Kosta Rika: Kosta Rika 1949 yılında ordusunu lağvetmiş ve savunma bütçesini eğitim, sağlık ve çevrenin korunmasına yönlendirmiştir. Ülke iç güvenlik için bir kamu güvenlik gücü bulundurmaktadır.

İzlanda: İzlanda’nın daimi bir ordusu yoktur. Savunması, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan bir güvenlik anlaşması ve NATO üyeliği aracılığıyla yürütülmektedir. İzlanda’nın küçük bir sahil güvenliği ve acil durumlar için bir kriz müdahale birimi vardır.

Mauritius: Mauritius, Hint Okyanusu’nda ordusu olmayan küçük bir ada ülkesidir. Savunma için diplomatik ittifaklara ve Afrika Birliği üyeliği gibi işbirliğine dayalı güvenlik anlaşmalarına güvenmektedir.

Panama: 1990 yılından beri Panama’nın daimi bir ordusu bulunmamaktadır. Savunması, Ulusal Polis gücü ve diğer güvenlik birimlerini içeren Panama Kamu Kuvvetleri’nin sorumluluğundadır.

İsviçreli Muhafızlar, Papa’nın ve Vatikan’ın güvenliğinden ve korunmasından sorumlu küçük, törensel bir askeri güçtür.

PAPA’YI İSVİÇRELİ MUHAFIZLAR KORUYOR

Vatikan: Dünyanın en küçük bağımsız devleti olan Vatikan’ın ordusu bulunmamaktadır. Güvenliği, Papa’nın korunmasından ve Vatikan’ın güvenliğinden sorumlu küçük bir kuvvet olan İsviçreli Muhafızlar tarafından sağlanmaktadır.

Andorra: Andorra, Fransa ve İspanya arasında yer alan ve kendi ordusu olmayan küçük bir kara ülkesidir. Ülkenin savunması, uzun süredir devam eden bir anlaşma uyarınca Fransa ve İspanya’nın sorumluluğundadır.

Grenada: 1974’teki bağımsızlığından bu yana Grenada daimi bir orduya sahip olmamayı tercih etmiştir. Ülkenin savunması, bölgesel güvenlik düzenlemelerinin de desteğiyle, esas olarak Grenada Kraliyet Polis Gücü tarafından yürütülmektedir.

Lihtenştayn: Orta Avrupa’da yer alan küçük bir prenslik olan Lihtenştayn’ın bir ordusu yoktur. Güvenliği, ülkenin dış güvenliğini sağlayan İsviçre ile yapılan bir savunma anlaşması ile sağlanmaktadır.

Marshall Adaları: Pasifik’te bir ada ülkesi olan Marshall Adaları, serbest bir devlet olduğu için Amerika Birleşik Devletleri ile bir savunma anlaşmasına sahiptir. Marshall Adaları’nın savunma ve güvenliğinden Amerika Birleşik Devletleri sorumludur.

Nauru: Nauru, Orta Pasifik’te yer alan ve daimi bir ordusu olmayan küçük bir ada ülkesidir. Savunması için bölgesel güvenlik düzenlemelerine ve başta Avustralya olmak üzere diğer ülkelerden gelen yardımlara güvenmektedir.