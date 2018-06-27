Organ bağışını teşvik için yeni çalışma

Organlarını bağışlamak isteyenlerin Sağlık Bakanlığı’ndaki Koordinasyon Kurulu Sekreteryası’na başvurması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı, organ bağışının teşvik edilmesi, daha ulaşılabilir olması ve sayının artmasına yönelik Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve perifer hastanelerinde organ bağış noktaları kurulmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’ndan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin organ bağışına yönelik sorularını yanıtladı.

Besim ve Oygar, hedeflerinin kadavradan nakil sayısını çoğaltmak olduğunu belirterek, tüm halkı organlarını bağışlamaya davet etti.

Sağlık Bakanı Besim, “Bir kişinin kendisi ölürken başka insanlara hayat vermesi çok kutsal bir olaydır. Başka insanların acılarını dindirme, hayata devam etmelerini sağlamaktır. Bağışlanan organların başka birinde yaşadığını görmek geride kalanlara, yakınlarımıza bırakılabilecek en önem teselli ve mutluluktur” dedi.

Doç. Dr. Düriye Deren Oygar da kadavra nakillerinde, ölen kişinin organlarının başka birinde yaşamaya devam etmesininin, kayıpları olan insanları psikolojik olarak tatmin ettiğini ve mutluluk verdiğini belirtti.

“İLK NAKİL 2015’TE”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi nefroloji uzmanı, üroloji bölümü, diyaliz derneğinin büyük uğraşları sonucu 2014 yılında Hücre Doku ve Organ Nakli Yasası’nın geçtiğini, dört ana tüzüğün Temmuz 2015’te tamamlanmasıyla nakillerin başladığını belirtti.

İlk nakilin 15 Temmuz 2015’te canlı nakil ile başladığını dile getiren Besim, bugüne kadar 27 nakil yapıldığını belirtti.

Besim bunlardan 16 tanesinin kadavradan yani beyin ölümü gerçekleşen kişilerden, 11 tanesinin ise canlı nakil olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar organ bağışında bulunan kişi sayısının 180 olduğunu söyleyen Besim, rakamın iyi olduğunu ancak artmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

“HEDEF KADAVRADAN NAKİLLERİN ARTMASI”

Hedefin organ bağışının, yani kadavradan, ölüden nakillerin, artması olduğuna işaret eden Besim, canlı nakillerin çok fazla tercih edilmediğini söyledi.

Besim, canlıdan nakillerin sakıncalarına değinerek, “Örneğin böbreğini bağışlayan kişi tek böbrekle kalıyor. İlerleyen yıllarda o böbreğinde bir sorun oluşursa o kişi de sıkıntı yaşayabilir dedi.

Bu bağlamda organ bağışının artmasını sağlamaya yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının önemli olduğunu söyleyen Besim, kamu spotları ve eğitim çalışmaları düzenlendiğini, bunların geliştirilerek daha yaygın hale getirileceğini belirtti.

“ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARMAKTIR”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bir kişinin organlarını bağışlayarak bir hastanın hayatını kurtarabileceğini dile getirerek, “Bir kişinin kendisi ölürken başka insanlara hayat vermesi çok kutsal bir olaydır. Başka insanların acılarını dindirme, hayata devam etmelerini sağlamaktır” diye konuştu.

Böbrek naklinden sonra geçtiğimiz aylarda Antalya Akdeniz Tıp Fakültesi ile kalp nakli için bir protokol imzalandığını söyleyen Besim, kalp nakli için hazırlıkların tamamlandığını, önümüzdeki günlerde organ bağışı ile kalp gelmesi halinde bekleme listesinde olan hastalara nakil yapılabileceğini kaydetti.

Besim, özel bir sağlık merkezinin de kalp nakli ile ilgili hazırlıklarını tamamladığını ve bakanlıktan izin alma aşamasında olduğunu ifade etti.

Besim, Doç. Dr. Oygar ve ekibine, Hacettepe Üniversitesi’nden gelerek ameliyatlara destek veren ekibe teşekkür etti.

“ORGAN BAĞIŞI BAŞVURULARI HASTANELERDE YAPILABİLECEK”

Organlarını bağışlamak isteyen kişilerin Sağlık Bakanlığı’nda bulunan Koordinasyon Kurulu Sekreteryası’na başvurması gerektiğini belirten Besim, başvuruların hastanelerde de yapılabilmesine yönelik girişim başlattıklarını söyledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve perifer hastanelerinde organ bağış noktaları kurulmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Besim, insanların bağış yapmak istedikleri birimlere daha kolay ulaşmasının sağlanacağını belirtti.

Besim, daha ulaşılır ve görünür olmanın bağış yapacak kişi sayısını artıracağına inandıklarını söyledi.

Hastanelere ulaşmanın daha kolay, ulaşılabilir ve pratik olacağını dile getiren Besim, bazı kurumlardan da stant kurularak bilgi verilmesi ve bağış alınmasına yönelik talepler aldıklarını kaydetti.

Besim bugün 27 hastanın başkasının organlarıyla hayata tutunduğunu, daha kaliteli bir hayat sürdürdüğünü vurguladı.

“ORGAN NAKLİ SERVİSİ KURULACAK”

Hastanede bir Organ Nakli Servisi kurulacağını dile getiren Besim, servisin yapılmasına Diyaliz Derneği’nin büyük katkısı olduğunu, iç donanımla ilgili ihaleye çıkıldığını, eylül ayında servisin devreye gireceğini belirtti.

Besim, servisin devreye girmesiyle hastaların operasyondan sonra daha güvenli, rahat ve steril bir ortamda operasyon sonrasını geçireceklerini ifade etti.

Organ bağışının insanın insana yapacağı en kutsal en anlamlı yardım olduğuna işaret eden Besim, “Hayat kurtarmaktır, toplumun birbirine kenetlenmesidir, insalığın kazanımıdır. Böyle bir bağışı insanı seven insana yardım etmek isteyenler yapar. Günümüzde yardım etmeyi tutku haline getiren çok insan var. Organ bağışı ölüme giderken, ölüme çeyrek kala yapılabilecek en kutsal olaydır” dedi.

“Bağışlanan organların başka birinde yaşadığını görmek geride kalanlara, yakınlarımıza bırakılabilecek en önem teselli ve mutluluktur” diyen Besim, tüm halkı organ bağışına davet etti.

OYGAR: “NÜFUSA ORANLA BAĞIŞ YAPAN SAYISI İYİ...ARTMASINI BEKLİYORUZ”

Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’ndan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar da organ bağışında bulunan kişi sayısının nüfusa oranla iyi olduğunu, bu rakamın birçok ülkeye göre iyi olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Yasanın geçmesi ve konunun gündeme gelmesinin yeni olduğunu rakamın artacağına inandığını söyleyen Oygar, toplumda bağış yapma yönünde talep bulunduğunu kaydetti.

Oygar, hastanelerde organ bağışının yapılabilmesiyle rakamın artacağına inanç belirtti.

Organ Nakli Servisi kurulacağını dile getiren Oygar, hastaların ve ekibin daha rahat edeceğini, kapasitenin artırılacağını kaydetti. Oygar, iç donanımının da tamalanmasıyla iki üç ay içinde servisin açılacağını söyledi.

Organ bağışında oldukça kalabalık bir ekibin çalıştığını söyleyen Oygar, aile görüşmesi yapan ekip, beyin ölümünü anlatan ekip, ameliyat, reanimasyon ekibi, yoğun bakım ekibi, hemşireler gibi çok sayıda kişinin meşakkatli bir görev üstlenildiğini kaydetti.

OYGAR: “BİR PARÇALARI YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR”

Organ naklinin, kalp ve karaciğer nakillerinde hayat kurtarıcı, böbrek nakillerinde hem hayat kurtarıcı hem de hayat kalitesini artırıcı yönü bulunduğunu söyleyen Oygar, organ yetmezliklerinin kimi zaman en tercih edilen kimi zaman ise tek tercih edilen çözümünün organ nakli olduğunu vurguladı.

Bu nedenle toplumun bu tedaviye duyarlılık göstereceğine inandığını belirten Oygar, “Biz kadavra nakillerini yaparken, ailelerden gördüğümüz ve bizi de onları da en çok etkileyen, verdikleri organların yaşıyor olmasıyla kendi yakınlarının bir parçalarının yaşamaya devam etmesi. Bu açıdan bakıldığında da organ bağışı kayıpları olan insanları psikolojik olarak tatmin eden ve mutluluk veren bir tedavi şekli, bir olay” diye konuştu.