Orman Yolları Da Dahil Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı Uzatıldı

Yangın olasılığının çok yüksek seyretmesi nedeniyle orman yolları da dahil ormanlık alanlara giriş yasağı 11 Ağustos Çarşamba’ya kadar uzatıldı, piknik alanlarında ateş yakmak yasaklandı.

Orman Dairesi’nden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yüksek seyretmesi, rüzgarın ise zaman zaman fırtınaya dönüşmesi ve havadaki nem oranının yüzde 20'nin altına düşmesiyle yangın tehlikesinin çok yüksek seyrettiği kaydedildi.

“ORMAN DAİRESİ TEYAKKUZDA”

Orman Dairesi’nin tüm personeliyle teyakkuz durumunda olduğu kaydedilen açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar her ne sebeple olursa olsun orman yollarına ve ormanlık alanlarına giriş yasağının 11 Ağustos Çarşamba’ya kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ateşli piknik alanları dahil olmak üzere her tür piknik alanında ateş yakmanın da yasaklandığı kaydedildi ve en ufak dumanın 177 veya 199’ya bildirilmesi istendi.