Ortopedik Özürlüler Derneğin’den Emekliler Yasası’nda Değişikliğe Destek Çağrısı

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, emekli özürlü kişilerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Emeklilik Yasası’nda yeni bir değişiklik yapılması önergesine destek çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, emekli özürlü kişilerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Emeklilik Yasası’nda yeni bir değişiklik yapılması önergesine destek çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, geçen hafta Cumhuriyet Meclisi’nden oy çokluğuyla geçen ve Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen Emeklilik (Değişiklik) Yasası’ndaki değişiklikle Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası kapsamında kamu görevine başlayan ve torba kadroyla kadrolanan engelli kamu çalışanlarını kapsam dışında bırakıldığına işaret etti.

Emeklilik Yasası’nda, engellilerin bahse konu değişiklikten yararlanmasını sağlayacak değişiklik önergesinin ivediliğini yarın Meclis’te görüşmesinin yapılacağını belirten Kibrit, şöyle devam etti:

“Çok büyük bir sayı olmasa da engelli olarak çalışan arkadaşlarımızın mağdur edilmemesi ve herkes gibi yapılan değişiklikle haklarını alabilmeleri adına bu değişiklik önergesini çok önemsediğimizi ve takibinde olacağımızı kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz”