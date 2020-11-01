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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrenci Velilerine Yönelik Eğitim Semineri Düzenledi.

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bazı öğrencilerde yaşanan okul fobisi karşısında, ebeveynlerin çocuklarına nasıl yaklaşması gerektiği ile ilgili çevrimiçi seminer düzenledi.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrenci Velilerine Yönelik Eğitim Semineri Düzenledi.

Okul Fobisi Karşısında Ebeveynler Güven Verici Davranışlar Sergilemeli...

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bazı öğrencilerde yaşanan okul fobisi karşısında, ebeveynlerin çocuklarına nasıl yaklaşması gerektiği ile ilgili çevrimiçi seminer düzenledi. Uzman Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel tarafından gerçekleştirilen “Okul Fobisi ve Çocukların Okul Reddi” başlıklı seminerde velilere, okul reddinin kaynakları ve okul fobisine dönüşen yanlış davranışlar hakkında bilgiler verildi.

Ebeveynlerin Kaygıları Çocukları da Korkutuyor

Okula uyum sürecinde anne babaların davranışlarının, çocuğun okula adaptasyon sürecini kolaylaştırdığını ve kaygılarını azalttığını belirten Uzm. Psk. Çağla Akarsel, kaygılı anne-babaların çocuklarının da kaygılı olabileceğinin unutulmaması gerektiğini hatırlattı. Akarsel, “Anne ve babaların çocuklarını uzun süre tek başlarına bıraktıkları yeni ortamla ilgili duydukları endişe ve kaygı, farkında olunmadan yapılan mimiklerle yüze ve davranışlara yansıması yeni bir ortama başlangıç yapan çocukların korkusunu tetikleyebilmekte ve güven duygusunu sarsabilmektedir” dedi.

Bu süreçte anne ve babaların seçecekleri okulda eğitimsel sürecin nasıl ilerlediği, yemek ve uyku gibi öz bakım süreçlerinin nasıl işlediği, ödül ve ceza sisteminin olup olmayışı gibi soru işareti yaratan noktalara dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Güven Verici Davranışlar ve Tutarlı Sözler Çocukların Güven Duygusunu Pekiştiriyor…

Çağla Akarsel, ebeveynlerin okula devam sürecinde güven verici davranışlar sergilemesinin ve sözlerinde tutarlı olmalarının, çocuklarda güven duygusunun gelişip pekişmesinde önemli olduğuna vurgu yaptı. Çocukların okulla ilgili sorularının da sabırla yanıtlanması gerektiğini söyleyen Akarsel, “Cevaplarınız kısa, net, açıklayıcı ve yaş özelliklerine uygun olmalıdır.Çocuğun okula bırakılma anlarının dramatik sahnelere dönüşmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

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