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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Bilimin Farklı Yüzüyle Tanışmaya Devam Ediyor

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Bilimin Farklı Yüzüyle Tanışmaya Devam Ediyor
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Bilimin Farklı Yüzüyle Tanışmaya Devam Ediyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Programı öğrencileri eğitimlerin sekizinci haftasında Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri ve eğitimcileri tarafından ilgi alanlarında araştırma yapabilme becerilerini geliştirecek, yeteneklerini doğru yönlendirmelerini sağlayacak aktivitelerle hazırladıkları modülleri uyguladılar.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesinden verilen bilgiye göre, Dünya, Güneş, Galaksi-Evren grubu öğrencileri, günlük hayattaki problemlerin çözümünde matematiksel yollardan yararlanma, bilimsel araştırma kültürünün oluşmasını sağlamak, öğretici eğitsel ve zeka oyunlarını içeren eğitim atölyelerini uyguladılar.

Duyularla, Hayvan Bakımını Öğrendiler…

Dünya grubu öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesinde eğitmen Mahnaz Tavakolian Far ile spor aktivitesi yaparak başladıkları eğitim programında, Sağlık Bilimleri Fakültesinde   Dr. Gonca İnanç ile “Beş Duyumuzdan Birisi Olmazsa Ne Olur” çalışmasını yaptılar. Eğlenceli oyunlar oynayarak duyuları öğrenen öğrenciler daha sonra bahçe oyunları oynadılar.

Veterinerlik Fakültesinde Doç. Dr. Dilek Arsoy ile “Evde Kedi-Köpek Beslemek Kolay mı?” atölyesine de katılan öğrenciler, etkinlik kapsamında ev hayvanlarının bakım koşulları ve aynı evde yaşamanın nasıl olacağını öğrendiler.

Eğlendiren Matematik Atölyesi…

Matematik öğretmeni Mehmet Salih Yarımsakallı ile matematik atölyesi gerçekleştiren Güneş grubu öğrencileri,  matematiğin temelini anlamak için etkinlikler yaptı. Daha sonra Mimarlık Fakültesinden Doğan Hillez, Berkay Usluer ve Kardelen Bostancı ile “Her Ağacın Bir Yuvası Olsun” etkinliği yapan öğrenciler,  ağaçlara kuş yuvalarını monte ederek farklı renklerde boyadılar.

 Mutfakta Kendi Lezzetlerini Ortaya Çıkardılar

Turizm Fakültesinden Anastasia Molla ile “Benim İçecek Menüm” mutfak atölyesine katılan Güneş ile Galaksi-Evren grubu öğrencileri, gastronomi mutfağında damak zevklerine uygun içecekler hazırladılar.

 

Gözlem Yeteneği, Yaratıcılık ve Beğeni Duyguların Gelişiyor…

Galaksi-Evren grubu öğrencileri daha sonra NEU Robotik Laboratuarından Tolga Yırtıcı, NERİTA’dan Şefik Emre Coşkun ile “Yapay Zeka Projesi 3” atölyesine katıldılar. Atölye kapsamında öğrenciler programlama temellerini, robot programlanması ve robotun öğrenmesini farklı sensorları deneyerek öğrendiler.

Hayat boyu öğrenmenin hâkim olduğu bir çağda çocuklara müze ziyareti alışkanlığını küçük yaşta kazandırılması amacıyla Galaksi-Evren Grubu öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi Müzler Bölgesinde yer alan Kıbrıs Araba Müzesini gezdiler. Öğrenciler, müzedeki arabaların tarihini ve geçmişten günümüze yaşadıkları değişimi hakkında bilgiler edindiler.

 
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