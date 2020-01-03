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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde yeni yıl etkinlikleri yapıldı

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Kış Dönemi eğitim programlarına devam eden Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, 2019 yılının son eğitim atölyesinde yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde yeni yıl etkinlikleri yapıldı

Özay Günsel Çocuk Üniversitesinden verilen bilgiye göre, Dünya, Güneş ve Galaksi-Evren grubu öğrencileri, Kış Dönemi sekizinci hafta atölyesinde uyguladıkları bilimsel ve sosyal eğitimler yanında çeşitli malzemelerden yeni yıl süsleri hazırlayarak kutlama yaptılar.

Bilimsel ve Sosyal Düşünce ile El Becerilerini Geliştirdiler…

Dünya grubu öğrencileri eğitim programı kapsamında Uzm. Ayşe Buran ile “Arkadaşlarımla İyi Anlaşıyorum” atölyesini gerçekleştirerek yaş gruplarına göre arkadaşları ile ilgili karşılaştıkları güçlükleri ve bu güçlüklere karşı ne gibi önlemler almaları gerektiğini öğrendiler.

Güneş Grubu öğrencileri de, Yrd. Doç Süleyman Aşır ile “Kimya Laboratuarında Neler Yapabilirim?” atölyesine katıldılar. Bu çalışmada çocuklar laboratuar kurallarını öğrenerek, renkli kimyasalları ve gıda boyalarını birleştirerek gökkuşağı yaptılar.

Galaksi-Evren ve Güneş grubundan öğrencileri ise, Prof. Dr. Özge Özden Fuller ile “Teraryum Atölyesi” yaptı. Bu etkinlik kapsamında öğrenciler teraryum bitkilerini tanıyarak, teraryum yaptılar.

Renkli Yılbaşı Süsleri Hazırladılar…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi tüm grup öğrencileri gerçekleştirdikleri eğitim atölyeleri yanında Yeni Yıl kutlaması da yaptı. Öğrenciler kutlama öncesi, yeni yıla girerken bir şeyler üretmenin heyecanını tatması ve keyifli geçireceği birkaç saat sonrasında güzel bir anı sahibi olabilmesi amacıyla Uzm. Dervişe Amca Toklu ile “Yeni Yıl Malzemelerimi Ben Yapıyorum” atölyesini gerçekleştirdiler. Atölye kapsamında öğrenciler çeşitli malzemeler kullanarak yılbaşı süsleri yaptılar.

Daha sonra yeni yıl partisine katılan öğrencilere yılbaşı şapkaları, düdükleri ve maskeleri dağıtıldı. Yılbaşı ağcı yanında anı fotoğrafı çeken öğrenciler, ardından kartondan yapılmış olan yılbaşı ağacına post itler ile 2020 yılından beklentileri yazdı. Yeni yıl eğlencesi kapsamında yarışmalara yapan öğrenciler kutlama sonunda yeni yıl pastasını kesti.

Yarışma olarak önceden planlanan bahçe alanına kurulan parkurda çocuklar mavi ve kırmızı gruplar olarak ikiye ayrıldı.  Kaşıkla yumurta taşıma, çuval oyunu, lastiklerin arasından geçiş, iplere bağlanan elmaları ısırma oyunları ile keyifli saatler geçiren öğrencilere kutlama sonunda hediye paketleri dağıtıldı.

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