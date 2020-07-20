Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Özersay, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 46. yıldönümünde yayınladığı mesajda, “20 Temmuz 1974 Barış Harekatı Kıbrıs Türküne bağımsızlığı, özgürlüğü ve güvenliği sağlamıştır” dedi.

Özersay mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası antlaşmalar ihlal edilerek gerçekleşen Yunan darbesi ertesinde Garanti Antlaşması’nın verdiği hak ve yükümlülüğün gereği olarak ortaya çıkan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı Kıbrıs Türküne bağımsızlığı, özgürlüğü ve güvenliği sağlamıştır.

Doğu Akdenizde ve bölgede tüm dengeleri değiştiren bu tarihi adım şehitlerimiz, gazilerimiz ve öngörülü devlet adamları sayesinde atıldı. Tümünü rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun.