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Ozon tabakasında 35 yıl sonra iyileşme gözlemlendi

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Ozon tabakası 2040 yılına kadar 1980 öncesi seviyelere ulaşabilir. Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, Antarktika'nın üzerinde 8,91 milyon mil karelik bir deliğin iyileşmekte olduğunu ileri sürüldü.
Ozon tabakasında 35 yıl sonra iyileşme gözlemlendi

Birleşmiş Milletler’in pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre; ozon tabakası, 2040 yılına kadar 1980 öncesi seviyelere ulaşmasını sağlayacak hızla iyileşiyor. Bilim insanları, küresel emisyonların birkaç yıldır arttıktan sonra 2018’den beri düştüğünü söyledi.

Değerlendirmede, Antarktika üzerindeki 8.91 milyon mil karelik deliğin 2066’da kapanacağını ve Kuzey Kutbu’nun üzerindeki atmosferik katmanın 2045’te normale döneceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler’in umut veren raporu; dünyanın, insanları zararlı radyasyondan koruyan ozon tabakasını parçalayan kimyasalların üretimini durdurmayı kabul etmesinden 35 yıl sonra geldi.

Ozon tabakası, Dünya atmosferindeki ikinci tabaka olan stratosferde bulunan doğal bir gaz tabakası. Ortalamadan daha sıcak stratosferik hava koşulları, son iki yılda ozon tabakasının incelmesini azaltmış olsa da mevcut ozon deliği alanı, ozon tabakasının incelmesinin ilk kez tespit edildiği 1980’lere kıyasla hala büyük.

HER YIL 2 MİLYON KİŞİYİ CİLT KANSERİNDEN KURTARIYOR

Rapora göre, ozon iyileşmesinin ilk belirtileri dört yıl önce gözlemlendi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Direktörü Inger Andersen, Associated Press’e bu yılın başlarında bir e-posta ile verdiği demeçte, “İyileşme her yıl 2 milyon kişiyi cilt kanserinden kurtarıyor” dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü genel sekreteri profesörü Petteri Taalas yaptığı açıklamada, “Ozon yiyen kimyasalları aşamalı olarak ortadan kaldırmadaki başarımız, fosil yakıtlardan uzaklaşmak, sera gazını azaltmak için acilen ne yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini gösteriyor” dedi.

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