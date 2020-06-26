Özyiğit: “Hükümet '1 Temmuz' ısrarıyla toplumun sağlığını riske atıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Pandemi Hastanesi olmadan, sağlık altyapısı güçlendirilmeden, Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri de ortadayken 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye karantinasız gelişlerin başlatılmasının tüm toplumun sağlığını riske atmakla eş anlamlı olacağını vurguladı.

Dün toplanan Bakanlar Kurulu’nun 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye gelişlerle ilgili iki PCR yapılması şartı ile karantinasız gelişler konusunda ısrarını sürdürdüğünü belirten Özyiğit, gelişten 72 saat öncesine kadar PCR testi ile ülkeye girerken ikinci bir test yapılacağının, test sonucu çıkana kadar ise bu kişilerin ev ya da otel karantinasına tabi tutulmasının ön görüldüğünü kaydetti.

Açıklanan kararın içinde bir sürü bilinmezlik ve soru işareti olduğuna dikkat çeken Özyiğit, “Elimizde yeterli KİT var mıdır? Bu testler Ercan'da mı yapılacak? PCR testi yapılan yolcular test sonucunu nerede bekleyecekler? Sonuçlar kaç saatte verilecek? Testi pozitif çıkanlar nereye gidecek? Bu altyapı ve düzenlemeler yapıldı mı? sorularını yöneltti.

Toplumun Pandemi dönemi boyunca eve kapanarak çok büyük fedakarlıklar yaptığını, binlerce kişinin ciddi mağduriyet ve gelecek belirsizliği yaşadığını belirten Özyiğit, buna karşılık ise Pandemi Hastanesi ile sağlık altyapısının güçlendirmesi gereken hükümetin görev ve sorumluluğunu yerine getirmediği gibi, üstüne bir de tüm toplumu riske atacak kararlara imza attığını kaydetti.

Özyiğit, DSÖ verilerine göre C kategorisinde olan ülkelerden ülkemize gelecek olanların ister kara kapısı, isterse hava ve deniz limanlarından gelsin mutlaka karantina sürecine tabi tutulması gerektiğini kaydetti.

Gelinen aşamada ikinci dalgaya hazır olunmadığını, kapsamlı epidemiyolojik raporun bile hala hazırlanmadığını kaydeden Özyiğit, “Bu şartlarda ülkeye karantinasız gelişleri başlatmak hangi bilimsel temele dayanmaktadır” dedi.