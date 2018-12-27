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Özyiğit: Vicdani Red’in köklü çözümü yasadır

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Cemal Özyiğit, Diyalog TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’ın Güne Merhaba programdında, Vicdani Red ile ilgili olarak yasanın çıkması için çalışmalar yapıldığını dile getirildi.
Özyiğit: Vicdani Red’in köklü çözümü yasadır

Cemal Özyiğit açıklamasında , vicdani red yasası ile ilgili olarak Hukukçularımız çalışıyor. Bu çalışmalar sonunda, konu bakanlar kurulunun gündemine gelecek. Zaten bu yasanın çıkartılması artık şart oldu. Çünkü İnsan Hakları Mahkemesinde devam eden davalar var. Bazı gaençlerimiz bu konuyu İnsan Hakları Mahkemesine taşıdı. Bu nedenle acil yasaya ihtiyaç var dedi.

Özyiğit açıklamalarına devamla yasa olmadığı için bazı gençlerimiz bu konuyu daha ileri boyutlara taşımaya çalışır. Bir an önce bunu önlemeye çalışmalıyız. 4 parti de bu konuda halka tahahhüt etmiştir. Bizde bir an evvel yasa geçsin istiyoruz. Yasaya göre durum şekillenmiş olacak. Yasa çıktıktan sonra şuanda mahkemede olan dava için birşey söyleyemem. Teknik bir konu. Ona hukukçularımız karar verecek ifadesinde bulundu.

Vicdani Red ile ilgili olarak önce yasa taslağı hazırlanacak. Bu durumda komitede taraflar görüşlerini söyleyecek. Komtede şekillendikten sonra yasa taslağı meclisin önüne gelir. Oradan Cumhurbaşkanına ima için gönderilir. Tamam bu uluslararası bir haktır ama kimse askerlik yapmasın veya seferberliğe gaitmemesi demek değildir diyen Cemal Özyiğit, burada söylenen, vicdani redin uluslararası bir hak olduğudur. Ancak bu durumda bir yasa yoktur. Öyle gençlermiz varki eline silah almak istemez. Bu haktan da yararlanmak ister. O gençlere kamu işinde şu işi şu kadar çalışacaksın denecek. Ögörülen işte o şahısların öngürüldüğü gibi işte çalışmasıdır. Ama ava giden bir genç, av için eline silah alırken, askerlik için elime silah almak istemiyorum ve bu haktan yararlanmak isterim diyemez. Yasa ile ilgili bilgiler halka tabiki zamanı gelince verilecek ifadesinde bulundu.

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