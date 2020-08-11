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Özyiğit:Pandemi Hastanesi ne olacak?

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Toplumu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 1 Temmuz’da başlayan açılımla birlikte vaka sayılarının da artmaya başladığını belirterek, “Pandemi esas şimdi başlıyor” dedi.
Özyiğit:Pandemi Hastanesi ne olacak?

Toplumu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 1 Temmuz’da başlayan açılımla birlikte vaka sayılarının da artmaya başladığını belirterek, “Pandemi esas şimdi başlıyor” dedi.

UBP-HP Hükümetinin doğru tespit ve doğru önlemlerle süreci idare etmek yerine palyatif önlemelerle günü kurtarmaya çalıştığını kaydeden Özyiğit, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uymayan, bilim kurullarının tavsiye kararlarını göz ardı eden hükümetin yeterli denetimleri de yapmayarak tüm toplumun sağlığını riske attığını ifade etti.

“Bu anlayış umarız süreci yine kapanmaya götürmez, bizim de toplumun da en son isteyeceği şey budur” diyen Özyiğit, önlem ve denetimleri sıklaştırması gereken hükümetin tam tersine kararlar aldığını, ev karantinası uygulamasının ise tamamen denetimden yoksun olduğunu, buna uymayanların tespitinin yapılamadığını, bu şekilde de toplumun sağlığının tehlikeye atıldığını vurguladı.

İngiltere’nin C kategorisinden B kategorisine  alındığını belirten Özyiğit, “Bu karar Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına  uygun mu alındı, bilim kurulu bu yönde mi görüş belirtti” diye sordu ve yaşanan gelişmelerden ve vaka sayısının artmasından toplumun endişe duymasının gayet doğal olduğunu belirtti.

Pandemi Hastanesi ne olacak?

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Pandemi Hastanesi konusunda verilen onca sözün tutulmadığını, halen net bir karar verilemediğini belirterek, “Artık toplum ile dalga geçmekten vazgeçin ve bir karar verin, bu Hastaneyi yapın” dedi.

Pandemi Hastanesi ile ilgili görevini yerine getirmeyen hükümetin ülkenin en iyi konumundaki Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içindeki bazı servisleri boşaltarak işlevini de azalttığını belirten Özyiğit, “Daha iyisine ihtiyaç varken, biz var olanı da zayıflattık, bu nasıl iştir anlamak mümkün değil” dedi.

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