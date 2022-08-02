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Pakistan Seçim Komisyonu İmran Han'ın partisinin yasaklanmış fon aldığına hükmetti

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Pakistan Seçim Komisyonu, eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin, Anayasa'ya ve seçim kurallarına aykırı olarak yabancı kaynaklardan yasaklanmış fon aldığına hükmetti.
Pakistan Seçim Komisyonu İmran Han'ın partisinin yasaklanmış fon aldığına hükmetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Seçim Komisyonu, PTI'nın yabancı kaynak aldığı iddiasına ilişkin 8 yıldır süren davada kararını verdi.

Kararda, PTI'nın Anayasa'ya ve seçim kurallarına aykırı olarak ABD, İngiltere, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer ülkelerden 34 birey ve 351 şirketten yasaklanmış fon aldığı belirtildi.

Bu 34 kişi arasında ABD ve İngiltere'de kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya bulunan ve adı kriket maçı aracılığıyla PTI'ya para aktarmayla gündeme gelen Dubai merkezli "The Abraaj Group" isimli şirketin kurucusu Pakistanlı iş insanı Arif Mesud Nakvi de bulunuyor.

Seçim Komisyonu, PTI'yı 13 banka hesabını saklamaktan da suçlu buldu ve bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti.

Kararda, PTI'den konuyla ilgili açıklama yapması istendi.

PTI, Seçim Komisyonunun kararını üst mahkemeye taşıyabilir.

Hükümetin, konuyu Anayasa Mahkemesine taşıması ve mahkemede PTI'nın suçlu bulunması halinde İmran Han'ın partisi kapatılabilir.

Pakistan'da siyasi partilerin yabancı şirket ve bireylerden fon alması yasak.

"DİĞER PARTİLERİN KAYNAKLARI ARAŞTIRILSIN" ÇAĞRISI

PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, başkent İslamabad'daki Seçim Komisyonu önünde yaptığı açıklamada, yurt dışından gelen paraların çoğunun Pakistanlılara ait olduğunu söyledi.

Hüseyin, PTI'ya yapıldığı şekilde diğer partilerin de dış kaynaklarının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

PTI, partiye karşı ön yargılı olduğu gerekçesiyle 4 Ağustos'ta Seçim Komisyonu önünde protesto gösterisi düzenleyecek.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan, karar öncesi Seçim Komisyonu önünde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Bölgeye yaklaşık 1000 emniyet memuru sevk edilirken, çevik kuvvet ekipleri de hazır bulundu.

Parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgenin giriş ve çıkışlarında konteynerlerle önlem alındı.

DAVA 2014'TEN BU YANA SÜRÜYOR

PTI'nın yabancı kaynaklarına ilişkin dava 2014'ten bu yana sürüyor.

Bu kapsamda, Mart 2018'de PTI'nın yurt dışı kaynaklarının incelenmesi için Seçim Komisyonu bünyesinde İnceleme Komitesi oluşturulmuştu. İnceleme Komitesi, konuyla ilgili raporunu Seçim Komisyonuna Aralık 2021'de sunmuştu.

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