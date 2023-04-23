Parça parça evinize gelen 'Ikea' İsveç arabası

İsveçli bir üretici olan Luvly, başlangıç fiyatı 10.000 € olan ve dokuz fitten daha kısa olan küçük elektrikli arabasının nakliye maliyetlerini azaltmak için bir yöntem geliştirdi.

MARIO HERRÁEZ /El Pais

Elektrikli araçların (EV'ler) gelişi, otomotiv dünyasında çok sayıda yeni oyuncunun ortaya çıkmasına izin verdi. Bu şirketler, EV sektöründe yerleşik markalara karşı rekabet ederek yeni alanlar belirliyor. Bir İsveç firması olan Luvly de onlardan biri. Araba üreticisi, emisyonsuz küçük arabalarıyla ve şimdiden bir kargaşaya neden olan kendine özgü dağıtım sistemiyle öne çıkmak istiyor.

Luvly, maliyetleri düşürmek amacıyla hemşehrisi Ikea'nınkine çok benzer bir sistem yarattı: Arabalar, varış yerlerine gönderilmeden önce parçalar halinde üretiliyor. Bu, sevkiyatların çok daha ekonomik bir şekilde kullanılabileceği anlamına gelir; öyle ki, dört araçlık bir konteynere, 20 Luvly aracı için gerekli olan parçalar sığdırılabilir.

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Elbette mobilyada olanın aksine, montajı yapan alıcı olmayacak. Şirketin montajdan sorumlu olacak farklı bölgesel fabrikaları olacak. Bu metodoloji, Luvly'nin üç tekerlekli bir spor araba veya küçük bir minibüs gibi birkaç tanesi halihazırda planlanmış olan tüm modellerine uygulanacak. Ancak şimdilik yalnızca ilk model olan Luvly 0 gün ışığını gördü.

Bu araç özellikle şehir içi kullanım içindir. Şehirde çevik bir şekilde hareket etmek, minimum miktarda yer kaplamak, az enerji tüketmek ve aynı zamanda iç mekanı maksimuma çıkarmak için tasarlanmış çok küçük bir otomobil. Sonuç, geniş bir ön cama ve arkada düz bir kesime sahip minimalist bir tasarıma sahip bir modeldir. Optik gruplar çok dikkat çekmezken, her biri kendi çamurluğuna sahip olan tekerlekler gövdenin dört ucuna yerleştirildi.

Luvly 0 arabası sadece dokuz fit uzunluğunda, beş fit genişliğinde ve 4,7 fit yüksekliğinde. Bu boyutlar, yalnızca 840 pound ağırlığındaki gerçekten hafif bir araç olmasını sağlar. Ve iki kişilik bir model olmasına rağmen, aynı zamanda iyi bir bagaja sahip.

Kentsel karakteri göz önüne alındığında, otomobilin mekanik bölümü, hedeflerini dikkate alarak işi yapıyor. Marka gücünü vurgulamıyor, ancak saatte 85 mile varan hızlara ulaşabiliyor.

Luvly'nin güçlü yönlerinden biri de 6.4 kilovatlık bir bataryaya sahip olması. Her biri 33 pound ağırlığındaki iki çıkarılabilir modüle bölünmüş, bu nedenle evde şarj etmek mümkün. Ayrıca enerji tüketimi çok düşük olduğu için tek şarjla 60 mil kadar gidebiliyor.

Marka, 10.000 € (11.000 $) başlangıç fiyatıyla sipariş vermeniz için web sitesine kaydolmanıza zaten izin veriyor.