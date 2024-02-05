Parisliler, SUV'lerden üç kat fazla park ücreti alınması için sandık başında

Fransa'nın başkenti Paris'te SUV araçların park ücretleriyle ilgili referandum düzenleniyor. Paris Belediyesi tarafından "hantal ve kirletici" olarak tanımlanan araçlardan diğerlerine göre üç kat fazla park ücreti alınması planlanıyor.

Paris sakinleri referanduma sunulan değişikliğe onay verirse 1,6 ton ağırlığındaki araçların park ücretleri üç kat artırılarak saatte 18 euro'ya yükseltilecek. Aynı tarife iki ton ve üzerindeki elektrikli araçlar için de uygulanacak. Ancak park ücretleri sadece Paris'te yaşamayanlardan alınacak.

Bu ay Le Parisien için Opionway'in yaptığı ankette, kent sakinlerinin yüzde 61'inin düzenlemeyi desteklediği sonucuna ulaşılmıştı.

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregorie, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha ağır, daha teklikeli ve daha fazla kirletiyor. SUV'ler bir çevre felaketidir" ifadelerini kullandı.

SUV araçlar son dönemde Fransa'da son derece popüler ve özellikle geniş aileler tarafından tercih ediliyor.

Bisiklet şehri yapmaya çalışılıyor

2020'de göreve gelen sosyalist belediye başkanı Anne Hidalgo, Paris'i bir bisiklet kenti yapmayı hedeflediklerini daha önce açıklamıştı.

Hidalgo'nun döneminde kentte 84 kilometrelik bisiklet yolu inşa edilirken, pandemi önlemlerinin bitişinden şimdiye kadar bisiklet kullanımında yüzde 71'lik bir artış olduğu kaydedildi.

Herkes istediği aracı kullansın kampanyası başlatıldı

Paris Belediyesi'nin halkın onayın sunduğu değişiklikler bazı araç kullanıcılarınınsa tepkisini çekti.

40 Milyon Şoför isimli lobi grubu, herkesin istediği aracı kullanabilmesi için bir imza kampanyası başlattı.

Grupta yapılan açıklamada, "Çevreciliğe dayandırılan temelsiz bahanelerle özgürlüğümüze yapılan bu saldırıların karşısındayız. Eğer bunu şimdi durdurmazsak, bu adaletsiz araba karşıtı azınlık kangren gibi diğer kentlere de yayılacak" dendi.

Paris sakinleri geçen yıl yapılan referandumda da kentteki scooter'ların yasaklanması için oy kullanmıştı. Referanduma katılanların yüzde 89'u scotter'ların yasaklanmasını istemişti.