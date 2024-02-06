Paris’te sokakta uyuyanların sayısı 3 bin 500'e ulaştı

Başkentte faaliyet gösteren gönüllü yardım kuruluşlarından derlenen verilere göre 25 ve 26 Ocak tarihlerinde 3 bin 492 kişi geceyi sokakta geçirdi.

Geçen yıl aynı tarihte 3 bin 15 kişinin geceyi sokakta geçirdiği tespit edilmişti.

Paris Belediyesi, Covid-19 salgını sırasında tahsis edilen konaklama merkezleriyle evsizlerin sayısının önemli ölçüde düştüğü ancak 2023’ten bu yana bu sayının tekrar arttığı değerlendirmesinde bulundu.

Paris'te geceyi sokakta geçirenlerFrancois Mori/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Paris Belediyesi Sosyal Yardımlar Başkanı Léa Filoche AFP’ye yaptığı açıklamada, son verilerin barınma sorununu öncelikli hedeflerin başına koyması için hükümeti uyandırması gereken açık bir alarm sinyali olduğu uyarısında bulundu.

Léa Filoche, başkenttin özellikle kuzeydoğusundaki evsizlerin sayısının iki misli arttığını bildirdi.

Paris Belediyesi’ne göre evsiz 3 bin 500 kişinin dörtte üçü geceyi sokaklarda, dörtte biri ise park, bahçe, tren garları, metro istasyonları ve başkentin tarihi Boulogne ormanlarında geçiriyor.

Paris'teki evsizlerFrancois Mori/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Hükümet, ocak ayının başında, şiddetli soğukların yaşandığı dönemde ülke çapında evsiz 10 bin kişinin konaklamasına imkan sağlayacak 120 milyon euro tutarında bir kredi desteği sağladı.

Fransa’da sokakta yatan evsizlerin sorunlarıyla doğrudan kimin ilgileneceği konusu uzun yıllardır merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında sorun yaratıyor.