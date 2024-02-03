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Paris'te tren istasyonunda bıçaklı saldırı: Biri ağır üç yaralı

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Polis, milliyeti açıklanmayan saldırganın olay sırasında herhangi bir dini söylem kullanmadığını kaydetti.
Paris'te tren istasyonunda bıçaklı saldırı: Biri ağır üç yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te Gare de Lyon tren istasyonunda sabah saatlerinde yapılan bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralanırken şüphelinin yakalandığı açıklandı. 

Fransız polisinden yapılan açıklamada başkent Paris'te bulunan Gare de Lyon tren istasyonunda bıçaklı saldırı düzenlendiği duyuruldu. 

Açıklamada sabah 08:00 sıralarında elinde bıçakla etraftakilere saldıran şüphelinin biri ağır üç kişiyi yaraladığı kaydedildi. 

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken saldırganın yakalandığı kaydedildi.

Polis, milliyeti açıklanmayan saldırganın olay sırasında herhangi bir dini söylem kullanmadığını kaydetti.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürerken,saldırının nedeni ve terör bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Saldırı sonrası garda alınan güvenlik önlemleri artırıldı.

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