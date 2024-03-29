Pazar Günü Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda Duatlon Yarışı: Yol Trafiğe Kapatılacak

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Duatlon yarışı, 31 Mart 2024 Pazar günü Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda gerçekleştirilecek. Yarış süresince belirtilen güzergahta araç trafiği kapatılacak ve alternatif yollar kullanılacak.

DUATLON YARIŞI-YOL KAPATMASI

PAZAR GÜNÜ LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLUNDA DUATLON YARIŞI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR…

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından, 31 Mart 2024 Pazar günü 06:30-13:00 saatleri arasında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde Duatlon (Koşu-Bisiklet-Koşu) yarışı gerçekleştirilecektir.

Belirtilen tarih ve saatler arasında, duatlon yarışının düzenleneceği Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Küçük Sanayi Çemberi-Haspolat Taşkent Çemberi ile Halk Bankası Çemberi arasında kalan yol güzergahı araç trafiğine kapatılacak olup, yarış süresince ulaşım alternetif yollardan sağlanacaktır.

Duatlon Yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.