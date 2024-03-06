  • BIST 8790.82
  • Altın 2179.483
  • Dolar 31.7307
  • Euro 34.5899
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Pazar gününe kadar yağış bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 7-13 Mart tarihleri arasında bölgenin, periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi, ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Pazar gününe kadar yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 7-13 Mart tarihleri arasında bölgenin, periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi, ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, cuma parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, cumartesi, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak, sonrasında bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek

Rüzgar, genellikle, periyodun ilk yarısında güney ve batı yönlerden, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kalecik'te Yetkisiz Metal Dedektörü İle Yakalanan M.T.(E-45) Tutuklandı06 Mart 2024 Çarşamba 14:45
  • Elektrik tesisatından yangın çıktı06 Mart 2024 Çarşamba 14:24
  • Ercan Havalimanı'nda Sahte Kimlik Operasyonu: Yabancı Şahıs Türk Kimliğine Büründü06 Mart 2024 Çarşamba 14:13
  • Polisten iki ani ölümle ilgili açıklama06 Mart 2024 Çarşamba 13:53
  • Meclis Başkanı Töre, Girne’de ziyaretlerde bulundu06 Mart 2024 Çarşamba 13:33
  • Büyükkonuk köy meydanında sağlık taraması yapılacak06 Mart 2024 Çarşamba 13:10
  • Özdemir Berova: En az zarar ile bu işi nerde nasıl kapatırız anlayışı içindeyiz06 Mart 2024 Çarşamba 12:57
  • Arıklı'dan sert açıklama: Bak Ceyhun efendi...06 Mart 2024 Çarşamba 12:25
  • Türk-Bir Başkanı Güven Arıklı, Makedonya’da temaslarda bulundu06 Mart 2024 Çarşamba 12:16
  • En çok yağış Beyarmudu bölgesine düştü06 Mart 2024 Çarşamba 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti