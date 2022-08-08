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Pazartesi günü 12 test merkezi hizmet veriyor

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Sağlık Bakanlığı'na bağlı 12 test merkezi hafta içi vatandaşa hizmet veriyor.
Pazartesi günü 12 test merkezi hizmet veriyor

Hafta içi 12 PCR ve antijen merkezi, vatandaşa, yeni tip koronavirüs (Kovid19) testi hizmeti veriyor.

Akdoğan, Esentepe ve Serdarlı Sağlık Merkezlerinde sadece antijen testi yaptırılabiliyor.

Diğer sağlık merkezlerinde ise antijen dışında PCR testi yaptırmak mümkün.

Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, PCR testleri Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak semptomlu kişiler, Kovid-19 vakası ile temaslı kişiler, Kovid-19 vaka takibinde olan kişilere ücretsiz olarak uygulanıyor. 

Hafta içi ve hafta sonu açık olan test merkezleri ve çalışma saatleri şöyle:

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