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Pedofili davasında suç ortağını affeden Macaristan Cumhurbaşkanı'na istifa baskısı

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Cumhurbaşkanı Novak'ın çocuklara yönelik cinsel istismar davasındaki bir suç ortağını affeden kararnameye imza attığı anlaşıldı.
Pedofili davasında suç ortağını affeden Macaristan Cumhurbaşkanı'na istifa baskısı

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, çocuklara yönelik bir cinsel istismar davasında suç ortağı olarak hüküm giyen eski bir çocuk yurdu yöneticisini cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bıraktığının ortaya çıkmasının ardından istifa etmesi yönünde baskı altında.

Tartışmalar, Orban'ın yakın müttefiki olan Novak'ın, geçen yıl nisan ayında Papa Francis'in ziyareti öncesinde, devlet tarafından işletilen bir çocuk yurdunun eski müdür yardımcısını affetmesi üzerine başladı.

Hakkında af kararı çıkarılan kişi, 2004-2016 yılları arasında en az 10 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için sekiz yıl hapis cezasına çarptırılan kurum müdürünün cinsel istismarının örtbas edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 2018 yılında üç yıldan fazla süreli hapis cezasına çarptırılmıştı.

Novak salı günü düzenlediği basın toplantısında "Benim başkanlığım döneminde, bu vakada olduğu gibi pedofiller için af çıkarılmamıştır ve çıkarılmayacaktır." dedi. 

Ancak ülkedeki muhalefet partileri, bir dönem aileden sorumlu bakan olarak görev yapan Novak'ı istifaya çağırıyor.

Muhafaletten istifa talebi

Muhalefetteki en büyük parti olan Demokratik Koalisyon, parlamentoda Novak'a karşı etik soruşturma başlattı.

Demokratik Koalisyon mensubu milletvekili Olga Kalman da, Macaristan'daki Katolik Kilisesi temsilcilerine bir mektup göndererek Novak'ın Papa Francis'in ziyareti vesilesiyle af çıkararak "günaha hizmet ettiğini" belirtti.

Kalman, söz konusu affın çocuk evinin eski müdür yardımcısının yeniden çocuklar arasında çalışmasına izin verdiğinin altını çizdi ve "Bu af, şu andan itibaren sabıka kaydı olmadığı ve mesleğini icra etmekten men edilmediği anlamına geliyor. Affedildiği andan itibaren bir çocuk yurdunda çalışmaya geri dönebilir." dedi.

Cinsel taciz mağdurları da Novak'tan açıklama beklediklerini belirterek tepki verdi.

Orban: Pedofili suçluları için merhamet yoktur

Tartışmalar şiddetlenirken, Orban Facebook'ta yayınladığı bir videoda Macaristan anayasasında çocuklara karşı işlenen suçlardan hüküm giyenlerin cumhurbaşkanlığı affından yararlanmasını engelleyecek bir değişiklik önerdiğini söyledi.

Orban, "Pedofili suçluları için merhamet yoktur, bu benim kişisel inancımdır. Bu meseleyi çözmenin zamanı geldi." diye konuştu.

Aynı kararnameye imza atan Adalet Bakanı Judit Varga da tartışmaların odağına yerleşti. Novak'ın kararına karşı cuma günü Budapeşte'deki başkanlık sarayı önünde bir protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyor.

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