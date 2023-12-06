Petrol düşmeye devam ediyor

Petrol fiyatları, ABD'nin ihracat artışı ve OPEC+'nın planladığı üretim kesintilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair şüphelerin arz fazlası endişelerini artırmasıyla dört günlük düşüşün ardından sakinleşti.

Küresel gösterge Brent, önceki dört seansta yüzde 7'den fazla düşüş yaşadıktan sonra varil başına 77 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 72 dolara yakındı. Gemi takip şirketlerinin tahminlerine göre Amerika'nın ham petrol sevkiyatı günde 6 milyon varil ile rekor seviyeye yaklaşıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu ve ortaklarının Perşembe günü daha derin üretim kesintilerini duyurmasından bu yana ham petroldeki düşüş, piyasanın gönüllü kesintilere ne ölçüde uyulacağı konusunda şüpheci olduğunu gösteriyor. Vadeli kontratlar, grup dışından artan üretimin talep artışını aşacağı endişesi nedeniyle Eylül sonundaki zirvesinden neredeyse dörtte bir oranında düştü.

Bu zayıflığın yansıması olarak Suudi Arabistan, Asya'ya yönelik resmi satış fiyatlarını Şubat ayından bu yana en büyük düşüşe geçirdi. Yine de kesintiler beklenenden az oldu; bu da bazı Asyalı ham petrol alıcılarının, Ocak ayında krallıktan daha az sevkiyat almayı düşündükleri için tedarik için başka yerlere yönelmelerine neden olabilir.

Singapur'daki Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Ham petrol aşırı satıldı” dedi ve zayıf likiditenin muhtemelen fiyat hareketlerini şiddetlendirdiğini ekledi.

Rakamlara aşina olan kaynaklara göre Amerikan Petrol Enstitüsü, arzın sağlıklı olduğuna dair bir başka işaret olarak hem ABD genelinde hem de Cushing, Oklahoma depolama merkezindeki stokların geçen hafta arttığını söyledi. Resmi veriler Çarşamba günü geç saatlerde açıklanacak.