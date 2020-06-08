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Petrol OPEC + anlaşması sonrası yükseldi

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Petrol OPEC + anlaşması sonrası yükseldi
Petrol OPEC + anlaşması sonrası yükseldi

Petrol fiyatları Londra'da, altı hafta art arda yükseldikten sonra, OPEC ve ortaklarının üretim kısıntılarının süresini uzatma konusunda anlaşmaya varması ile birlikte yükseldi. Ancak üretici ülkelerin bu anlaşmaya tam uymayabileceği konusundaki endişeler yükselişlerin sınırlı kalmasına neden oldu.

Brent petrol kayıp ve kazanç bölgeleri arasında dalgalandıktan sonra yüzde 1.2 yükseldi. OPEC + koalisyonu haftasonu tarihi üretim kısıntılarını bir ay daha uzatma kararı aldı. Ancak grubun Irak, Nijerya ve diğer bazı ülkeleri anlaşmada taahhüt ettikleri kısıntı miktarına uymaları konusunda uyarması ile birlikte, anlaşmaya uyum konusunda endişeler sürüyor. İç savaş dolayısıyla kısıntılardan muaf tutulan Libya da piyasaya petrol vermeye başlarken, talep Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ile birlikte artıyor.

Singapur'da enerji danışmanlık şirketi Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Anlaşmaya uyum konusu şu anda OPEC + için büyük bir fay hattı," dedive "Ham petrol Cuma günü anlaşmanın bir ay uzatılacağı beklentisini büyük ölçüde satın almıştı" değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos vadeli Brent petrol, ICE Futures Europe piyasasında 52 sent yükselerek Singapur saati ile 11:03'te varil başına 42.82 dolara tırmandı. Brent'in RSI'ına bakıldığında, petrol aşırı alım bölgesinde ve düşüşe hazırlanıyor olabilir.

Temmuz vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında yüzde 0.8 yükselerek varil başına 39.88 dolara çıktı. Fiyatlar erken saatlerde yüzde 1.9 kadar düştü.

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