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PFAS içeren tuvalet kağıtları ile ilgili endişe yaratan bulgu

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Araştırmacılar, insan yapımı kimyasallardan oluşan perflorlu ve poliflorlu alkil maddeleri (PFAS) içeren tuvalet kağıdı atıklarının yer altı sularını kirletebileceğini tespit etti.
PFAS içeren tuvalet kağıtları ile ilgili endişe yaratan bulgu

Healthline’ın haberine göre, ABD’nin Florida Üniversitesi’nden araştırmacılar, Amerika kıtası, Batı Avrupa ve Afrika’da satılan tuvalet kağıtlarıyla ABD’deki atık su arıtma tesislerinden elde edilen örnekleri inceledi.

Araştırmacılar, tuvalet kağıdı örneklerinin incelenmesinde PFAS’a dönüşen bileşiklerden olan ve kanserojen etkiye sahip “polifloroalkil fosfat (diPAP)” tespit etti.

Bu kapsamda araştırmacılar, tuvalet kağıtlarında belirlenen diPAP’ın, ABD ve Kanada’da görülen diPAP’ın yaklaşık yüzde 4’üne, İsveç’te yüzde 35’ine ve Fransa’da ise yüzde 89’una karşılık geldiği sonucuna ulaştı.

Araştırmacılar, ABD atık su sistemlerine PFAS’ın kozmetik, tekstil, gıda ambalajı veya diğer kaynaklardan girdiğine işaret etti.

Bazı üreticilerin tuvalet kağıdı imalatının bazı süreçlerinde PFAS kullandığı kaydediliyor.

New York merkezli Doğal Kaynakları Koruma Merkezi’nde görevli Dr. Katie Pelch de PFAS’ın içme suyuna karışmasının insan sağlığı için riskli olacağı uyarısında bulundu.

Pelch, yer altı suyunun tarımda da kullanıldığına dikkati çekerek bitki ve tarım ürünlerinin de bu kirlenmeden etkileneceğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Kimya Derneği (American Chemical Society) dergisinde yayımlandı.

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