  • BIST 114.809
  • Altın 397,185
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKASuriye'ye insani yardımlar Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yeniden başlayacak

Pilli:Rapor 14 Temmuz 2020 Salı gününe hazır

» »
Pilli:Rapor 14 Temmuz 2020 Salı gününe hazır
Pilli:Rapor 14 Temmuz 2020 Salı gününe hazır

Cumhurbaşkanımızın sürecin bizi itibarsızlaştırdığı yönünde yaptığı çıkışlarını üzülerek izlemekteyiz diyen Bakan Pilli, şunları kaydetti; 

"Küresel bir kriz olan ve tıpkı tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen, COVID-19 sürecinin ilk aşamasını, gerek hükümetimiz gerek bakanlığımız gerekse canları pahasına bu mücadeleye destek olmuş sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları neticesinde başarı ile geçirmiş durumdayız.

Ortada duran rakamlar net bir şekilde göstermektedir ki, ülkemiz COVID-19 sürecinden değil itibarsızlaşarak, tam tersine itibar kazanarak ve dünyanın sayılı güvenli ülkelerinden biri olma ünvanını kazanarak çıkmıştır.

Hal böyle iken Sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin bizi sanki itibarsızlaştırdığı yönünde yaptığı çıkışları üzülerek izlemekteyiz.

Yeni açılım sürecinin başlaması ve bakanlığımızın çalışmaları katlanarak artmasına rağmen, konunun uzmanı çalışma arkadaşlarımız bahse konu KKTC Sürveyans Raporunu detaylı bilimsel veriler ışığında hazırlamışlar ve 14 Temmuz 2020 Salı günü  gerçekleşecek toplantıda sunuma hazır hale getirmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek bakanlığımızdan gerekse şahsımdan raporun son durumuna ilişkin bir bilgi talep etmiş olsaydı, raporun hazır olduğunu öğrenmiş ve gün içinde yaptığı açıklamayı yapmamış olacaktı.

Devlet makamlarının, birbirlerine erişebilecek tüm diyalog kapıları açık olmasına karşın sosyal medya üzerinden iletişim kurmayı seçmeleri dün olduğu gibi bugün de ne ülkeye, ne devlete ne de bu devletin itibarına katkı sağlamaz düşüncesindeyim.

Bu duygu ve düşüncelerle, KKTC Sürveyans Raporunun, bilimsel veriler ışığında hazır olduğunu ve 14 Temmuz 2020 Salı günü gerşekleştirilecek iki toplumlu sağlık komitesine sunulacağını yineler, halkımıza sağlık dolu günler dilerim." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marketler Birliği uyulması gereken tedbirleri hatırlattı12 Temmuz 2020 Pazar 18:38
  • KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga:600-700 işyeri kapandı, 30 bin kişi işsiz kaldı12 Temmuz 2020 Pazar 16:49
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları sorgulanmalı12 Temmuz 2020 Pazar 16:24
  • Tatar “Üreten Gençler Buluşması” etkinliğini ziyaret etti12 Temmuz 2020 Pazar 16:23
  • Akıncı:Covid-19 raporunun hala sunulmaması büyük bir ciddiyetsizlik örneğidir12 Temmuz 2020 Pazar 16:19
  • Uluçay: "Hastane gerekliydi"12 Temmuz 2020 Pazar 15:58
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak12 Temmuz 2020 Pazar 15:58
  • Hem Kuzey’deki, hem de Güney’deki Meteoroloji Dairesi “sarı uyarı” yayınladı12 Temmuz 2020 Pazar 15:54
  • Araçlı eylemle karantina protestosu12 Temmuz 2020 Pazar 15:47
  • Özersay: “Enerji Denklemine Kıbrıs Türkü’nü Dahil Edebileceğime İnanıyorum”12 Temmuz 2020 Pazar 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti