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Piyangolar birimine yapıldığı iddia edilen 3 istihdam tartışması!

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Milli Piyangolar Birimi eski Sorumlusu Mişon, piyangolar biriminde ihtiyaç fazlası personel bulunmasına karşın, 3 kişinin daha istihdam edildiğini ve istihdam edilen yeni personelden birinin, akrabalık ilişkileri nedeniyle istihdam edildiğini iddia ederek
Piyangolar birimine yapıldığı iddia edilen 3 istihdam tartışması!

Milli Piyangolar Birimi eski Sorumlusu Mişon, piyangolar biriminde ihtiyaç fazlası personel bulunmasına karşın, 3 kişinin daha istihdam edildiğini ve istihdam edilen yeni personelden birinin, akrabalık ilişkileri nedeniyle istihdam edildiğini iddia ederek “Piyangolar Birimi yakında Başbakan sayesinde batacak” yorumunda bulundu.

İşte o açıklama;

Yakında piyangolar birimi batacak.!! 
Evet 3 arkadaşımız daha istihdam olmuş hayırlısı olsun.
Olsunda bu kuruma bukadar personel neden? 
Personelemi ihtiyacınız var ,ozaman dışarda görev yapan (ben gibi ) ve maaşını piyangolardan alanları göreve çagır? ( en az 15 kişi ) 
İşe gelmeyenleri ve maaş alanları göreve getirt! En az 10 da bunlar 
Senin yurt dışında yaşayan hatta orada antrenörlük yapan personelin var ona hala maaş ödüyorsun
Bu gibi birçok şey...
Üstelik istihdamlarda birinin yeğeni birirnin bilmemnesi...
Olmadı sayın Başbakan bu ..
Ben bu kurumun daha önce sorumlulığunu yapmıştım hatırlarsanız o yüzden iç düzen ve yapısını çok iyi bilmekteyim..
Bu kurumun personele ihtiyacı yoktur hatta fazlası bile vardır.
Batacaksa sayenizde sayın başbakan... 

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