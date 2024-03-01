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Polis denetimleri... Her 4 kişiden 1'ine ceza!

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Polis ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimleri sonucunda kontrol edilen 2 bin 316 araç sürücüsünün 563’üne çeşitli suçlardan ceza kesti.
Polis denetimleri... Her 4 kişiden 1'ine ceza!

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi ve ülkede herhangi bir yasal satatüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında ise; Toplam 2,316 araç sürücüsü kontrol edildi ve 303’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 68’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 3’ü kamyon araçların trafiğe çıkış saatine uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 115’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 563 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklanmış ve 46 araç ise trafikten men edilmiştir.

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