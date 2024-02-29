"Polis Ekipleri, Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 495 Sürücüye Ceza Uyguladı

Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 495 Sürücüye Ceza Uygulandı

28 Şubat 2024 tarihinde, ülke genelinde gerçekleştirilen yoğun trafik denetimleri sonucunda, Polis Ekipleri tarafından 2,117 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu denetimlerde, 311 sürücü yasal hız sınırını aşarken, 7 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanıyordu. Bunun yanı sıra, 1 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanırken, 50 sürücü sürüş esnasında cep telefonuyla meşguldü. Ayrıca, 39 sürücü emniyet kemeri takmamış, 24 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmıştı.

Denetimler sonucunda, 7 sürücü sigortasız araç kullanırken, 1 sürücü trafik ışıklarına uymadı. Ayrıca, 55 sürücü değişik trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bu çerçevede, 2 sürücü tutuklandı ve 35 araç trafikten men edildi.