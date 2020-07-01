Polis Örgütü’nün 56’ncı Kuruluş Yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı..

Gün dolayısıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabirlerine çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Polis Örügütü’nde yeni atananlar için devir teslim töreni düzenlendi.

Emekliye ayrılan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, görevi Ahmet Soyalan’a devretti.

Yeni Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan devir teslim töreninde yaptığı konuşmada Polis Teşkilatını daha ileriye taşımak için gerekli reform çalışmalarına devam edeceğine vurgu yaptı.

Soyalan “tabandan gelen istek ve sıkıntıları gözardı etmeyeceğim, halkın güvenliği için her zaman en iyisini düşünerek hareket edeceğim” dedi.

Törende Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da söz alarak, Polis teşkilatına toplum desteğinin ötesinde devletin de destek olması gerektiğinin altını çizerek, halkın polis teşkilatına güvenmesini istedi.

Polis Genel Müdürlüğü Bahçesi’nde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı , ardından Polis Genel Müdürlüğü’nün tarihçesi okundu.

Süleyman Mavanoğlu ve Ahmet Soyalan’ın özgeçmişlerinin de okunduğu törende Cumhurbaşkanı Akıncı, polis genel müddürlüğü görevine atanan Ahmet Soyalan’a görev rütbesi taktı, görevi devreden Süleyman Manavoğlu’na ise hizmet anısı şildini takdim etti.

Törende Görevi devralan Soyalan’ın forsu da göndere çekildi.

Emekliye ayrılan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu törende yaptığı konuşmada polis teşkilatının 56’ıncı kuruluş yıldönümünü kutladı, böylesi bir günde meslekhayatına veda ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Polis örgütüne girdiği günden itibaren, görev aldığı tüm kademelerde özverili bir anlayış ile polisi teşkilatına, halka ve devlete hizmet verdiğini ifade eden Manavoğlu, bu süreçte yaptıkları çalışmaları anlattı.

Manavoğlu, “başarı hepimizin başarısıdır. Başarı varsa hiç şüphesiz ki en tepeden aen alt kademeye kadar tüm meselektaşlarımın katkısı büyük olmuştur. Bu onurlu sorumluluğu büyük makamı devralan dğerli mesektaşım Sn Ahmet Soyalan , yeni atanan Polis Genel Müdürlüğü birini yardımcısı Eybil Efendi ve İkinci yadımcılığına atanan Hüseyin Sağıroğlu’nun örgütü bıraktığım yerden çok daha ileri seviyeye taşıyacaklarından en ufak şüphem yoktur . Bu zorlu ve meşaketli görevde kendilerine ve görev yapacak tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum”dedi.

Görevi devralan yeni Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da polis örgütünün, KKTC’nin en gelişmiş kurumlarından biri olduğunu ifade ederek, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

Soyalan, görevi süresince örgütün daha ileriye taşınması için gerekli reform çalışmalarına devam edeceğine vurgu yaparak, tabandan gelen istek ve sıkıntıları gözardı etmeyeyeceğini , halkın güvenliği için her zaman en iyisini düşünerek hareket edeceğini kaydetti.

Soyalan, “ kendisinden devralacağım bu zor ama serefli görevi , yasalara ve adalet ilkelerine bağlı kalarak , yerine getirmek için elimden geleni yapacağıma ve bu uğurda hiç yılmadan çalışacağıma emin olabilirsiniz. Ben mahiyetimde bulunan yardımcılarım ve tüm personelim ile birlikte her zaman olduğu gibi uyum içerisinde görev yapmaya , hepsinden önemlisi halkımıza hizmet etmeye geliyorum” dedi.

Soyalan görevi süresince devletin ve halkın güvenliği için suçla mücadelede asla taviz vermeyeceğini de ifade ederek,polis görgütünün misyonu ve vizyonundan vazgeçmeden yapacağı çalışmaları anlattı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er de konuşmasında Polis genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun üstün başarılarla dolu meslek yaşantısını tamamladığını ve yeni görevini Ahmet Soyalan’a teslim ettiğini kaydederek, Manavoğlu’na emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk, Soyalan’a ise yeni görevinde başarılar diledi.

Tuğgeneral Er, “Ahmet soyalan’ın sahp olduğu bilgi birikimi ve mesleki tecrübesi ile polis genel müdürlüğü görevini en iyi şekilde yerine getirceğine olan inancımız ve güvenmiz tamdır. Bu zor fakat onuru görevde kendisine başarılar diliyorumn . Yeni görevi kendisine, ailesine devletimize ve milletimize hayrılı uğurlu olsun” dedi.

Polis Genel Mdürülüğü birinci ve ikinci yardımcısına da yeni görevlerinde başarı dileyen ER, Polislik mesleğinin fedakarlık azim disiplin ve tarafsızlık gibi önemli değerleri bünyesinde barındığını ifade ederek, örgütteki başarının en büyük payının teşkilat mensuplarının tümünün olduğunu kaydetti.

Er “Sizlere güveniyor ve başarılarınızın devamını bekliyorum” dedi.

Törende Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşma yaptı. Konuşmasına polis camiasının Polis Günü’nü kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, polis teşkilatının nasıl kurulduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı Polis Genel Müdürlüğü makamında bugüne kadar 10 genel müdürünün hizmet verdiğini de anımsatarak Soyalan’ın 11’nci Polis Genel Müdürü olacağını kaydetti ve başarı dileklerinde bulundu.

Soyalan’ın bir hukuk fakültesi diplomasına sahip olduğunu, bunun kendisine ek sorumluluklar yüklediğini ifade eden Akıncı, “Halktan kopuk olmayan bir polis teşkilatı hepimizin arzuladığı bir şeydir” dedi.

KKTC demokratik, laik sosyal hukuk devleti olduğunu ifade den Akıncı, halkın polis teşkilatına güvenmesi gerektiğini ifade etti.

Polisin sorumluluk alanına trafik ve uyuşturucuya mücadelenin de dahil olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, daha iyi ve daha güvenli bir trafik için alınması gereken daha çok yol olduğunu belirtti.

Uyuşturucu sorununun okullar düzeyine kadar indiğinin herkes tarafından bilindiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, polisin örgütlü suçlara karşı bugüne kadarki başarılı uygulamalarını takdir ettiğini ancak örgütlü suçlar ve uyuşturucuya karşı daha fazla mücadelenin gerekli olduğunun altını çizdi.

Polis teşkilatına toplum desteğinin ötesinde devletin de destek olması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, Manavoğlu’ndan teşkilatın durumu hakkında aldığı rapora göre, 2 bin 718 polis kadrosundan bugün itibarıyla 678’inin boş olduğunu, itfaiyenin toplam 282 kadrosundan ise 66’sının boş olduğunu belirti.

Ülkede yüksek binalar bulunduğunu, bir yangın durumunda müdahalede bulunacak araçlar konusunda da tedarikli olunması gerektiğini vurgulayan Akıncı, olumsuz bir şey yaşanmadan bunların tedbirlerini alabilmeliyiz” dedi.

Polis teşkilatında yabancı dil sahibi olan insan sayısının az olduğunu kaydeden Akıncı, “Yabancı dil eğitimi ihmal edilmemelidir” şeklinde konuştu.