Polis:Avcı ve Hasgüler KTSÜ'den yüklü miktarda para aldı

Dün tutuklanan Yödak Başkanı Avcı ve eski Yödak üyesi Hasgüler için 3’er gün tutukluluk alındı. Avcı hastanede olduğu için mahkemeye getirilmedi. Polis, mahkemede iki zanlının KTSÜ’den yüklü miktarda para aldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, Avcı’nın 2 seferde 10 bin dolar, Hasgüler’in 4 bin dolar aldığının kayıtlarda olduğunu belirtti. Bu arada Hasgüler’in yakınları mahkeme avlusunda tutuklamaya tepki gösterdi.