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Polisten kaçtı...Evde arama yapılırken evine geldi

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Hamitköy’depolislerin kendisini durdurmak istemesi üzerine durmayarak kaçan zanlı B.H.P. daha sonra tespit edilmesi üzerine tutuklandı. Zanlı dün tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polisten kaçtı...Evde arama yapılırken evine geldi

Hamitköy’depolislerin kendisini durdurmak istemesi üzerine durmayarak kaçan zanlı B.H.P. daha sonra tespit edilmesi üzerine tutuklandı. Zanlı dün tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

detay özel-evrim kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Barış Hüseyin Polattemiz kendisini durdurmaya çalışan polislerden kaçtığını ve yapılan araştırma neticesinde ikametgâhının tespit edilerek babası huzurunda evde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi. Kurtbir polislerin arama yaptığı sırada eve gelen zanlının tutuklandığını ve sözlü beyanında korktuğu için kaçtığını belirtti. Polis zanlının akabinde,tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi gizlediği yeri göstermesi üzerine emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının ifadesinde söz konusu maddeleri 15 Şubat tarihinde Güney Kıbrıs’tan ithal ettirdiği beyanında bulunduğunu belirterek araştırmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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