PSG'den ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe, Real Madrid'e mi gidiyor?

PSG'nin 25 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe'nin, bu yaz kulüpten ayrılacağı duyuruldu. İspanyol devi Real Madrid ve Suudi takımı Al-Hilal'in Mbappe'yi transfer için sırada beklediği belirtiliyor.

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'e (PSG) sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklaması sonrası Fransız yıldızla sözleşme imzalamak için birçok kulüp arasında teklif savaşı yaşanması bekleniyor.

İspanyol devi Real Madrid'in dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Mbappe'yi tranfer etmek için ön sırada olduğu biliniyor.

Geçen yıl Suudi Arabistan futbol takımı Al-Hilal'in Mbappe'ye bonservis ücreti olarak 300 milyon euroluk rekor bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

2022'de Mbappe ile sözleşme imzalamak için büyük bir çaba sarf eden Madrid ekibinin PSG tarafından reddedilen tekliflerinden birinin 200 milyon euroya ulaştığı bildirildi.

O dönem Madrid taraftarları Mbappe'yi, PSG ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda alkışlayarak "karşılamıştı".

Real Madrid için oynama hayali

25 yaşındaki yıldız, bir gün Madrid için oynama hayalini hiçbir zaman saklamadı ancak o dönemde "macerasına" Paris'te devam etmenin en iyisi olduğunu söyledi.

Mbappe, transferi halinde Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid'de Jude Bellingham, Vinicius Junior ve Rodrygo ile Avrupa'nın en iyi hücum hatlarından birini oluşturacak.

Mbappe PSG'de geçirdiği yedi yılın ardından serbest oyuncu olacağı için bu, transferin Madrid kulübüne daha az maliyetli olacağı anlamına geliyor.

Fransız futbolcu, geçen yıl PSG'ye 2022'de imzaladığı sözleşmeyi uzatmayacağını bildirmişti.

Madrid kulübü, daha önce de Mbappe'yi kadrosuna katmayı başaramadı. Oyuncu, 14 yaşındayken kulübün tesislerini ziyaret etmiş ancak bunun yerine Monaco'nun gençlik akademisine katılmaya karar vermişti.

"Cristiano Ronaldo'ya benzer bir seviyede"

Mbappe'nin Madrid için eski Portekizli Cristiano Ronaldo'ya benzer seviyede olabilecek bir yıldız anlamına geleceği yorumları yapılıyor.

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'i 2000'li yıllarda Luis Figo, Zinedine Zidane, David Beckham ve eski Brezilyalı Ronaldo gibi oyuncularla yaşadığı "galaktikos" dönemine geri döndürebileceği de söyleniyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid şu anda Vinicius ve Rodrygo'nun önde olduğu ve bu sezon Madrid'in en skorer oyuncusu olan İngiliz Bellingham'ın onların hemen arkasında oynadığı 4-4-2 dizilişinde oynuyor.

Mbappe'ni gelmesi halinde Rodrygo'nun yerini Fransız yıldıza bırakması bekleniyor.

Ancelotti, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni ya da Toni Kroos gibi ilk 11 orta saha oyuncularından birini feda edip Mbappe, Vinicius ve Rodrygo'dan oluşan bir hücum üçlüsüyle de oynayabilir.

Futbol tarihinde bir Dünya Kupası finalinde hat trick yapan iki oyuncudan biri olan Mbappe, PSG ile beş Fransa ligi şampiyonluğu kazandı ancak şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşamadı.

Toplamda 14 Avrupa kupasıyla bu turnuvanın en başarılı kulübü olan Madrid'in Mbappe'nin gelmesi halinde kupa koleksiyonunu zenginleştirmesi muhtemel.

Mbappe, 2017'de Monaco'dan PSG'ye 190 milyon dolar değerinde bir transferle imza attı.

Fransız yıldız PSG'ye, Barcelona'dan dünya rekoru olan 222 milyon dolara mal olan Neymar ile aynı zamanda geldi.

2021 yılında PSG, Real Madrid'in forvet oyuncusu için yaptığı 190 milyon dolarlık teklifi geri çevirmişti.