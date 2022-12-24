Rahvancıoğlu: Haklarımızı Gasbedenlere Karşı Girne ve Lefkoşa’da Belediye Meclislerinde Temsiliyet İstiyoruz

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, BRTK ekranlarında yayınlanan parti temsilcilerinin katıldığı Seçim Arenası programında soruları yanıtladı.

Rahvancıoğlu: Belediye Seçimlerinin, Geçim Sorunlarıyla, Günlük Yaşam Dertleriyle İlgili Bir Boyutu Yokmuş Gibi Parklar ve Köprülerden Bahsediliyor

Programın başında seçim sürecini değerlendiren Rahvancıoğlu, halkın geçim ve evine ekmek götürme derdinde, asgari ücretin ne olarak belirleneceğini düşünmekte olduğunu söyledi. Bir önceki genel seçimlerin üzerinden uzun zaman geçmediğini, o dönemde de vaatlerin havada uçuştuğunu belirten Rahvancıoğlu, o vaatleri veren ve seçimden birinci çıkan partinin başkanı, artık o partinin başkanı olmadığını anımsattı. Yerel seçimle ilgili olarak da yine vaatlerin havada uçuştuğunu söyleyen Rahvancıoğlu, şimdi insanlar söylenen vaatlere nasıl inanacak ifadelerini kullandı. Rahvancıoğlu, “belediye seçimlerinin, insanımızın geçim sorunlarıyla, günlük yaşam dertleriyle ilgili bir boyutu yokmuş gibi parklar ve köprülerden bahsediliyor. Seçim vaatlerini bir paket gibi insanların önüne sünüyorlar, seçim bittikten sonra ise hiçbiri yapılmıyor, kendilerini finanse eden esas hizmet ettikleri sermaye odaklarının çıkarları doğrultusunda bir siyaset ortaya koyuyorlar” dedi.

Rahvancıoğlu, Bağımsızlık yolu seçime girerken tam da bu geçim sıkıntıları ile ilgili politikaları konuşmak maksadıyla seçime girdiğini, Girne’de KSP adayı Osman Zorba’yı, Lefkoşa’da TDP adayı Mehmet Harmancı’yı, Mağusa’da ise bağımsız aday Salih Oktay’ı destekleme kararı aldığını açıkladı. Lefkoşa ve Girne’de de belediye meclis adayı listeleriyle kendi logoları altında seçime katıldıklarını belirten Rahvancıoğlu, Omorfo’da da TDP’nin oluşturduğu sol ittifak listesinde adaylarının bulunduğunu ifade etti.

16 sayfalık yerel yönetimler programı hazırladıklarını ifade eden Rahvancıoğlu, burada ekonomik anlamda belediyelerin, borç mu almalı, devletten mi, Türkiye’den mi gelmeli tartışmaları dışında, önerdikleri kooperatifçilik sistemiyle, üretim, dağıtım ve tüketim kooperatifleri kurarak, kendi gelir kaynaklarını yaratabileceğini, böylelikle de sosyal belediyecilik adıyla sıraladığımız başlıkları finanse edebileceğini açıkladı. Rahvancıoğlu, sosyal belediyecilikle vurgulamak istedikleri siyasetin, halkın gündelik hayatının ucuzlatılması ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu açıkladı.

Geçim Sıkıntılarının Altında Yatan Neden Sermaye Kesimidir

Rahvancıoğlu, bu ülkede ne yerel yönetimde ne de merkezi idarede iktidarın halkta ve hükümette olmadığını belirtti. Rahvancıoğlu, bu ülkenin iktidar yapısının parçalı bir iktidar olduğunu, esas iktidarların, TC egemenleri ve bu durumdan menfaat sağlamakta olan sermaye kesiminin olduğunu söyledi. Parçalı iktidar yapısında sermaye kesiminin çok önemli olduğunun altını çizen Rahvancıoğlu, geçim dedi ile ilgili sıkıntıların aslında altında yatan nedenin bu sermaye kesiminin olduğunu vurguladı.

Anayasal hak olan beleşe denize girme hakkını hangi rejim partisi destekleyebilir diyen Rahvancıoğlu, otel sermayesini karşılarına alamazlar dedi. Toplu taşımayla ilgili kimsenin bir şey söylemediğini belirten Rahvancıoğlu, rejim partileri burada iktidar olan akaryakıt ve araba ithalatçısı şirketlere karşı gelemediğindendir dedi. Lefkoşa Türk Belediyesi’nde sayın Akıncı’nın zamanından kalma toplu taşımayı UBP ve CTP ikilisinin zamanla erite erite bitirdiğini de söyleyen Rahvancıoğlu, ekonomi ve ekolojik anlamda toplu taşımanın herkes tarafından kullanılması gerektiğini iletti.

Bağımsızlık Yolu Emekçiden Yana, Sermayeye Karşı Bir Partidir

Rahvancıoğlu, “vereceğiniz her vaatte karşınıza çıkacak olan bir sermaye kesimi var, bu sermaye kesimiyle yüzleşmeyi göze almadan, park, bahçe, köprü sözüyle bu işler yürümez. Sosyal konut, toplu taşıma, beleşe deniz lütfedilecek bir iyilik değil haktır. Bu hakları gasbedenler vardır ve karşılarına da ancak emekçi sınıflar ve emekçi sınıfın yanında duran partiler çıkabilir” dedi.

Projelerin değil siyasetlerin, felsefenin konuşulması gerektiği vurgusu yapan Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu bu anlamda felsefesini net bir şekilde ortaya koyuyor açıklamasını yaptı. Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun emekçiden, halktan yana olduğunu sermayeye ve patronlarına karışı olduğunu yineledi. Rahvancıoğlu, bu yünden de haklarımızı gasbedenlere karşı Girne ve Lefkoşa’da belediye meclislerinde temsiliyet istiyoruz dedi.