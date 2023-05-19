Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti.

Kabul, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşiyor.

KILIÇDAROĞLU ÜMİT ÖZDAĞ'I ZİYARET ETMİŞTİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmüştü.

1,5 saatlik görüşmenin ardından iki lider açıklama yapmış ve Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin demokrasiye, dayanışmaya ve sorunları aşmaya ihtiyacı olduğu ifade etmişti.

ATA İttifakı'nın kimi destekleyeceğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Özdağ, bazı sorular sorduklarını belirterek "Aldığımız cevap çerçevesinde yetkili kurullarımızla değerlendirmeler yapacağız. Kısa zaman içerisinde görüşlerimizi paylaşacağız." diye konuşmuştu.