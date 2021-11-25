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Reflüsü olanların uzak durması gereken 9 besin

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Yediklerinizin reflü semptomlarınızı alevlendirmesinden muzdaripseniz, işte uzak durmanız gereken besinlerin listesi...
Reflüsü olanların uzak durması gereken 9 besin

Akılsızca yemek yeme eğiliminde misiniz ve sonunda mide bulantısı mı hissediyorsunuz? Eğer öyleyse, bunun nedeni asitlik olarak da bilinen asit reflüsü ile mücadele ediyor olmanız olabilir. Hemen hemen hepimiz zaman zaman bir dereceye kadar mide ekşimesi veya asitlik yaşarız. Ama boğazdaki tüm yakıcı, acı tat, midedeki gazlı şişkinlik asit reflüsüne işaret ediyor.

Ne yerseniz yiyin ağzınızdan yemek borunuza ve midenize gider. Bu nedenle, yediğiniz her şey sindirim sisteminizi etkiler. Yanlış yiyecekleri yerseniz durumun daha da kötüleşebileceğini anlamak önemlidir. Midenin normal sindirimini ve pH dengesini bozarak asit oluşumuna yol açabilecek çeşitli yiyecekler vardır. İşte, reflüyü şiddetlendirebilecek yiyeceklerden bazıları;

1. KAFEİN

Kahve, kafeinli çaylar, gazlı içecekler ve enerji içecekleri, asit üretimini artırarak reflü semptomlarını yoğunlaştırabilen ve mide ekşimesine de neden olabilen kafein içerir. Böyle bir rahatsızlık yaşıyorsanız, kafeini diyetinizden tamamen çıkarmak daha iyidir.

2. BAHARATLI YİYECEKLER

Acı biber yiyor musunuz? Yemek borusunu tahriş edebilecek ve mide ekşimesi semptomlarını şiddetlendirebilecek kapsaisin içerdiklerinden, bunu yapma kararınızı yeniden düşünebilirsiniz. Acı biber tükettiğinizde ortaya çıkabilecek reflü şikayetlerine hazırlıklı olun.

3. ALKOL

Alkolün tüm biçimleri kişinin sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olma eğilimindedir. Sindirim sistemi ile birlikte vücudun her yerine zarar verebilir. Özellikle gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olanlar için sorun olabilir. Alkol tüketimi mideyi alevlendirebilir ve tahriş edebilir ve yemek borusu sfinkterinin işleyişini bozabilir. Alkol de mide ekşimesine neden olabilir.

4. GAZLI İÇECEKLER

Gazlı içecekler ve enerji içecekleri gibi gazlı içecekler asidik ve kafeinlidir. Midede daha fazla asit birikmesi zaten reflünün başlıca sebepleri arasında gösterilir. Reflüyü kontrol altına almak istiyorsanız, gazlı içecekleri hayatınızdan tamamen çıkarın.

5. ÇİKOLATA

‘Çikoltanın mide asidiyle ve reflüyle ne ilgili var?’ dediğinizi duyar gibiyiz. Çikolata, serotonin salgılayan bağırsak hücrelerine yol açarak yemek borusu sfinkterinin gevşemesine ve mide asidinin yukarı doğru akmasına neden olur. Yani, reflü için gerekli olanları sunabilir.

6. DOMATES

Domatesler doğada asidiktir ve asitlik sorunlarına neden olabilir. Asit içeren yiyecekler, reflü rahatsızlığı olanların uzak durması gereken bir numaralı besin grubudur. Ayrıca, domatesin kabuğu da sindirimi güç olduğundan midenin ekstra asit üretmesine neden olur.

7. İŞLENMİŞ GIDALAR

Günlük olarak işlenmiş gıdalar tüketiyor musunuz? Evet ise, onlardan vazgeçmek zorunda kalacaksınız. Bu yiyeceklerin asitliği davet ettiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, yemeye hazır yemeklerden, keklerden, bisküvilerden ve konserve sebzelerden kaçının.

8. KIZARTILMIŞ YİYECEKLER

Patates kızartması, cips veya soğan halkası gibi derin yağda kızartılmış yiyeceklerin hayranı mısınız? Onlar da asitliğe neden olabilir. Kızartma bol yağ içermesi ve yağlarının yanma derecelerinde olması mide asitliliğinin nedenlerindendir.

9. NARENCİYE

Narenciyeler, midenizdeki asit üretimini artırdıkları için asitliğin yaygın bir nedenidir. Limonlar ve tatlı misket limonları en fazla sitrik aside sahip yiyeceklerdir. Özellikle kış mevsiminde uzak durması zor besinler olsa da, reflü ataklarının başlamasını istemezsiniz, değil mi?

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