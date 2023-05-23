Reuters’tan Erdoğan’ın “ama montaj, ama şu, ama bu” açıklamalarına çarpıcı yorum

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için geri sayım devam ederken, İngiliz haber ajansı Reuters, Erdoğan'ın dün katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nu terörle ilişkilendirdiği videolarla ilgili "ama montaj, ama şu, ama bu" sözlerini analiz etti.

Seçimlere sayılı günler kala, İngiliz haber ajansı Reuters, dün akşam canlı yayına katılan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini mercek altına aldı…

“Seçimlerin en etkili propagandası olan ‘terör’ söylemlerinde taraflar ikinci tur için hamlelerini sertleştirdi” başlığıyla yayınlanan haberde, “Türkiye’de 20 yıldan fazla süredir iktidarı elinde bulunan AKP bir önceki seçime göre seçmen desteğini 7 puan kaybetse de, Cumhurbaşkanı adayı olarak Tayyip Erdoğan’ın ilk turu önde bitirmesinde muhalefeti PKK ile ilişkilendirdiği “terör” söylemleri etkili olurken, muhalefet ikinci tur için karşı söylemle kolları sıvadı” denildi.

“MUHALEFETE YENİ BİR HAMLE KAZANDIRDI”

Haberde, “Erdoğan’ın dün akşam katıldığı bir canlı yayında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK’lılarla videoları olduğuna yönelik ithamda bulunurken bu video hakkında kullandığı “ama montaj, ama şu, ama bu” ifadesi muhalefet tarafına yeni bir hamle kazandırdı. İlk turdaki yumuşak ve barışcıl söylemlerin ardından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura milliyetçi söylemlerini güçlendirerek hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın seçim kampanyası sürecince kullandığı PKK ve HDP ve Millet İttifakı ilişkisini tersine çevirme sürecine girdi” yorumu da yer aldı.

Erdoğan dün akşam TRT’de katıldığı canlı yayında, “Kılıçdaroğlu’nun terör örgütleriyle ortaklığı artık alenileşmiştir, onlarla beraber yol haritasını belirlemişlerdir, hatta hatta video çekimleri yapmışlardır” ifadesini kullandı.

Ancak bu ifadenin ardından programa katılan gazetecilerden Abdülkadir Selvi’nin, “Konuşmanızda iki defa ‘Bunlarla video çekmişlerdir’ dediniz. Ben onu tam anlayamadım, kim, neyle video çekmiş?” sorusu üzerine Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun montaj olduğunu söylediği video hakkında, “Kılıçdaroğlu, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. ‘Haydi, haydi, haydi’ türü… Anladınız mı?” demişti.

Erdoğan bunun hemen ardından videonun montaj bir video olduğunu ifade ederek, “Kandil’dekilerle bu şekilde, ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimleri yaptılar, PKK’lılar videolarla bunlara destek verdiler” sözlerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın bu ifadesi sosyal medyada paylaşılmaya başlarken, Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, “Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!” diye tepki göstermişti. “İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada” diyen Kılıçdaroğlu, “Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan’ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi Sandığa!” ifadesini kullandı.

“ORGANİZE BİR DEZENFORMASYON”

Viyana Merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Emre Kızılkaya da Reuters’a konuştu. Kızılkaya, “İktidar partisi tarafından benimsenen başlıca strateji kapsamında muhalefeti bölücü terörizm ile ilişkilendirmek, politik yanlış yönetim nedeniyle ortaya çıkan ve devam eden ekonomik krizden dikkatleri dağıtmak milliyetçi duygulara hitap etmek yer aldı” dedi.

Kızılkaya, “Türkiye son seçim kampanyası süresince daha önce görülmemiş seviyede organize bir dezenformasyona maruz kaldı… hükümet de bu tedirgin edici olayda kilit bir rol oynadı. Erdoğan’ın birçok kanal aracılığıyla muhalefeti yıpratma taktikleri bunu kanıtlar nitelikte” dedi.