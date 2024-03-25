Robert Lewandowski'den astronomik teklife ret

İspanyol ekibi Barcelona'nın yıldız forveti Robert Lewandowski, Arap yarımadasından gelen astronomik teklifi reddetti. İspanyol basınına göre, Polonyalı oyuncu, 100 milyon avroluk teklifi geri çevirdi.

Barcelona'nın forveti Robert Lewandowski, futbolun yeni durağı Suudi Arabistan'dan teklif aldı. Polonyalı yıldıza teklif edilen ücret, yıllık 100 milyon avro. Ancak 35 yaşındaki yıldız, bu rakama sırt çevirdi.

İspanyol basınına göre Lewandowski, Arap yarımadasından gelen astronomik teklife, "hayır" cevabını verdi.

Polonyalı futbolcu yaptığı açıklamada ise ''1.5 yıldır Barcelona'dayım ve kendimi çok iyi hissediyorum. Burada çok mutluyum" ifadesini kullandı.

35 yaşındaki forvetin 2025 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi devam ediyor. Çıkacağı maç sayısına göre ise 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Katalan ekibinde 85 maçta görev alan futbolcu, 53 gol attı 17 de asist yaptı.