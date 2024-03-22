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Robinho tutuklandı

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İtalya'da bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verilen Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı.
Robinho tutuklandı

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Robinho'nun temyiz başvurusu sonuçlanana kadar tutuklanmasının durdurulması yönündeki talebi reddedildi.

40 yaşındaki Robinho, ret kararı sonrası Santos şehrindeki evinde federal polis ekipleri tarafından yakalandı.

Robinho, 2013 yılında Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.

İtalya Adalet Bakanlığı, Robinho'nun cezasının onanmasının ardından 2022'de Brezilya'ya iade talebi göndermişti.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Robinho'nun aldığı cezanın ülkede de geçerli olmasını kararlaştırmıştı.

Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Başakşehir'de forma giymişti.

Robinho, anayasa gereği vatandaşlarını başka bir ülkeye iade etmeyen Brezilya'ya 2020'de geri dönmüş ve sembolik bir ücretle Santos'a transfer olmuştu.

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