Bir siyasetçi değil, bir sağlıkçı olarak konuştuğunu ifade eden Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, “1 Temmuz kararı gözden geçirilmeli” dedi.

Rogers, ülkemizdeki sağlık sisteminin yüksek sayıda hastayı taşıyacak kapasitede olmadığını da belirtti.

MESUTOĞLU'NUN İSTİFASI: "GÖNÜL İSTERDİ Kİ..."

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreter eski Yardımcısı Serkan Mesutoğlu’nun istifasını değerlendiren HP’li vekil Jale Refik Rogers, “Çok değerli bir arkadaşımız. Parti içinde çok emek vermiş bir arkadaşımız, çok da bilgili… Bizlerle yolunu ayırmasını elbette istemezdik. Bazı fikir ayrılıklarımız oldu. Gönül isterdi ki MYK’da daha aktif çalışsın. Saygı duymak lazım” dedi.

"HP İDEALİST BAŞLAMIŞ BİR PARTİ AMA..."

Partide durumun nasıl olduğunun sorulması üzerine ise BRT ekranlarında konuşan Rogers, “HP idealist başlamış, büyük hayallerle bu yola çıkmış bir parti… Ülkemizde siyaset yapmak çok da kolay değil, aslında siyaset kolay değil. O yüzden bu ülkede bir dönüşümü yaratmak için bebek adımları ile gidiyoruz belki ama ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.