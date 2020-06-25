  • BIST 114.449
  • Altın 388,405
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,7211
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Rogers: “1 Temmuz kararı gözden geçirilmeli”

» »
Rogers: “1 Temmuz kararı gözden geçirilmeli”
Rogers: “1 Temmuz kararı gözden geçirilmeli”

Bir siyasetçi değil, bir sağlıkçı olarak konuştuğunu ifade eden Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers,  “1 Temmuz kararı gözden geçirilmeli” dedi.

Rogers, ülkemizdeki sağlık sisteminin yüksek sayıda hastayı taşıyacak kapasitede olmadığını da belirtti. 

MESUTOĞLU'NUN İSTİFASI: "GÖNÜL İSTERDİ Kİ..."

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreter eski Yardımcısı Serkan Mesutoğlu’nun istifasını değerlendiren HP’li vekil Jale Refik Rogers, “Çok değerli bir arkadaşımız. Parti içinde çok emek vermiş bir arkadaşımız, çok da bilgili… Bizlerle yolunu ayırmasını elbette istemezdik. Bazı fikir ayrılıklarımız oldu. Gönül isterdi ki MYK’da daha aktif çalışsın. Saygı duymak lazım” dedi.

"HP İDEALİST BAŞLAMIŞ BİR PARTİ AMA..."

Partide durumun nasıl olduğunun sorulması üzerine ise BRT ekranlarında konuşan Rogers, “HP idealist başlamış, büyük hayallerle bu yola çıkmış bir parti… Ülkemizde siyaset yapmak çok da kolay değil, aslında siyaset kolay değil.  O yüzden bu ülkede bir dönüşümü yaratmak için bebek adımları ile gidiyoruz belki ama ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.  

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli: "1 Temmuz ile ilgili kararı en kısa sürede vereceğiz"25 Haziran 2020 Perşembe 08:28
  • Güzelyurt-Lefke yolunda ölümlü kaza! 1 ölü, 1 yaralı25 Haziran 2020 Perşembe 08:09
  • Avrupa Gazetesi yeniden yayın hayatına girdi25 Haziran 2020 Perşembe 08:02
  • Kolejlere kayıtlar başladı25 Haziran 2020 Perşembe 08:00
  • Meclis Ekim'e kadar tatile çıkıyor25 Haziran 2020 Perşembe 07:56
  • Polis arıyor... Cinayet zanlısı halen bulunamadı!25 Haziran 2020 Perşembe 07:37
  • Tatar, Arasta esnafını temsilen bir heyeti kabul ederek görüştü24 Haziran 2020 Çarşamba 22:18
  • Pile Türk Muhtarı Güden:İngiliz Polisi çocukların PCR testi olmadığı için sorun çıkarıyor24 Haziran 2020 Çarşamba 20:08
  • Erhürman: 1 Temmuz'da karantinasız dışa açılma kararını da geri alacaksınız...24 Haziran 2020 Çarşamba 19:58
  • Başbakanlık Anıt Mezar Konusundaki Haberlerin Üzüntü Yarattığını Belirtti24 Haziran 2020 Çarşamba 19:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti