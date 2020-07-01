Rogers: "Bulaşma riskinin yüksek olduğu yeni bir dönem başladı"

HP Milletvekili Jale Refik Rogers kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19’un bulaşma riskinin yüksek olduğu yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Rogers’in açıklaması şu şekilde:

“Bugün itibarıyla ülkemize karantinasız olarak yurt dışından yolcuların gelmeye başladığı yeni bir döneme girdik.

Kapılarımızı açtığımız Güney Kıbrıs’a karantinasız uçuşlar da bir süredir devam ediyor. Dolayısıyla ülkemizde Covid19’un bulaşma riskinin yüksek olduğu yeni bir dönem başlamış oldu.

Bu süreçte 65 yaş üstü bireylerin ve risk grubunda olan, altta yatan hastalıkları olan kişilerin kendini koruması ve kalabalık ortamlardan kaçınmaları büyük önem taşımaktadır.

Bizler de maskelerimizi takarak ve mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumaya gayret göstermeliyiz.”