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Rogers’dan Saner’e tepki: HP olarak, söylediği tüm söylemleri kendisine aynen iade ederiz

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Rogers’dan Saner’e tepki: HP olarak, söylediği tüm söylemleri kendisine aynen iade ederiz
Rogers’dan Saner’e tepki: HP olarak, söylediği tüm söylemleri kendisine aynen iade ederiz

Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Moleküler Genetik Uzmanı Jale Refik Rogers, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner'in yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Rogers'in paylaşımı şöyle:

"UBP Genel Sekreteri Ersan Saner bugün katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalarda, haddini aşan, kendisine ve temsil ettiği makama yakışmayan açıklamalarda bulunmuştur. Kadını değersiz ve küçük gören cinsiyetçi söylemi bütün insanlara yöneltilmiş çağ dışı bir hakaret ve tehdittir.  Halkın Partisi olarak, söylediği tüm söylemleri kendisine aynen iade ederiz."

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