Roma mimarisinin yüzyıllarca ayakta kalmasını sağlayan gizemli madde keşfedildi

Bilim insanları, bugün hâlâ ayakta duran pek çok eseriyle dünyanın ilgisini çeken Roma mimarisinin gizemini keşfetti. Araştırmacılar, eserlerde kullanılan gizli maddeyi buldu.

Kolezyum da dahil antik Roma’nın görkemli mimarisi bugün hâlâ ayakta. Modern dünyaya ve teknolojik gelişmelere rağmen Pantheon, dünyanın en büyük kubbesine sahip. Tüm bu yapıların, günümüzde yaygın olarak kullanılan inşaat malzemelerinden daha dayanıklı olduğu görülüyor.

CNN’in haberine göre nihayet bu yapılardaki dayanıklılığın sırrı çözülmüş olabilir. Massachusetts Institute of Technology (MIT) liderliğindeki uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, antik Roma mimarisini bu kadar dayanıklı kılan gizli içeriği belirledi.

ABD, İtalya ve İsviçre’den gelen bilim insanları, Orta İtalya’daki Privernum arkeolojik alanındaki bir şehir duvarından, Roma İmparatorluğu sırasında ortaya çıkan 2.000 yıllık beton örnekleri topladılar. Araştırmacılar, betonu iyileştirme gücü veren bazı beyaz parçalar olduğunu fark ettiler.

Ekip, yapay taşın, uzun ömürlü niteliklerinin anahtarının “sıcak karıştırma” olduğunu keşfetti. Araştırmacılardan Admir Masic, sıcak karıştırmayı şu şekilde detaylandırıyor: “Sıcak karıştırmanın faydaları iki yönlüdür: İlk olarak, genel beton yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında, yalnızca sönmüş kireç kullandığınızda mümkün olmayan kimyasallara izin vererek, başka türlü oluşmayacak olan yüksek sıcaklıkla ilişkili bileşikler üretir. İkinci olarak, tüm reaksiyonlar hızlandığından, bu artan sıcaklık sertleşme ve sertleşme sürelerini önemli ölçüde azaltır ve çok daha hızlı inşaata olanak tanır.”

Ekip, kireç kırıntılarının çatlaklar halinde çözülebildiğini ve su olması halinde yeniden kristalleşip bu çatlakları yayılmadan önce iyileştirebildiğini söyledi.

Masic, Roma betonunun insanların yaşam biçimini tamamen değiştiren bir mimari devrime yol açtığını söylüyor. Ayrıca, eski tariflere dayalı modern bir betonun küresel sera gazı emisyonlarını yüzde 8 oranında azaltma potansiyeline sahip olduğu üzerinde duruluyor.

Ekip şimdi, standart betonun yerini alabilmesi için çevre dostu betonlarını ölçeklenebilir hale getirmenin bir yolunu geliştiriyor.