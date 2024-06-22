Rum basını: İsrail’deki çatışmalar yüzünden GPS’lerde problem yaşanıyor

Güney Kıbrıs’taki Araştırma ve İnovasyon Müsteşarlığı Elektronik Haberleşme Sorumlusu Andronikos Kakkuras, GPS sistemlerinin İsrail’deki çatışmalardan etkilenmesiyle ilgili problemin şu ana kadar idare edilebilir boyutta olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’taki Araştırma ve İnovasyon Müsteşarlığı Elektronik Haberleşme Sorumlusu Andronikos Kakkuras, GPS sistemlerinin İsrail’deki çatışmalardan etkilenmesiyle ilgili problemin şu ana kadar idare edilebilir boyutta olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre bununla ilgili alınacak herhangi bir karşı önlem bulunmadığını söyleyen Kakkuras, problemin İsrail’deki çatışmalar yüzünden meydana gelen parazitlerden kaynaklandığını söyledi.

Kakkuras, Kıbrıs’ın İsrail’e olan mesafesinin yakınlığı ve çatışmalar yüzünden, GPS sinyali kullanan herhangi bir radyo sisteminin bundan etkilendiğini ifade etti.

Cep telefonları, dijital karasal yayınlar ve örneğin drone uygulamaları gibi GPS kullanan herhangi diğer sistemlerde de parazitler olduğunu ifade eden Kakkuras, GPS problemi yüzünden kullanıcıların drone’larla iletişim kuramadığı ve drone’ların kaybolduğu durumlar yaşandığını da ifade etti.

“Ne yazık ki bu durumla başa çıkabilecek bir yol yok” diyen Kakkuras, şu ana kadar problemin idare edilebilir boyutta olduğunu sözlerine ekledi.