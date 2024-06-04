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Rum meteoroloji dairesi aşırı yüksek sıcaklık uyarısı yaptı

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Rum Meteoroloji Dairesi salı günü (bugün) sıcaklığın aşırı derecede yükseleceğini belirterek sarı uyarı yayımladı. Yerel saatle 11.30’dan 16.30’a kadar etkili olacak aşırı sıcaklığın iç kesimlerde 44 dereceye yükselmesi bekleniyor.
Rum meteoroloji dairesi aşırı yüksek sıcaklık uyarısı yaptı

Rum Meteoroloji Dairesi salı günü (bugün) sıcaklığın aşırı derecede yükseleceğini belirterek sarı uyarı yayımladı. Yerel saatle 11.30’dan 16.30’a kadar etkili olacak aşırı sıcaklığın iç kesimlerde 44 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Orman Bakanlığı da yangın riskine karşı kırmızı alarm verdi ve vatandaşları son derece dikkatli olmaya çağırdı.

Vatandaşlardan duman veya yangın görmeleri hâlinde 1407 Orman Dairesi’ni veya 112 İtfaiyeyi aramaları istendi.

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