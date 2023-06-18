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Rum Milli Muhafız Ordusunun “Nikitis-Dimitra 2023” kod adlı tatbikatı tamamlandı

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Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) “Nikitis-Dimitra 2023” kod adlı geniş ölçekli tatbikat geçtiğimiz gün tamamlandı.
Rum Milli Muhafız Ordusunun “Nikitis-Dimitra 2023” kod adlı tatbikatı tamamlandı

Tatbikatın Rum Yönetiminin kara, deniz ve hava sahasında icra edildiğini yazan Alithia gazetesi, RMMO’dan yapılan açıklamaya dayanarak, tatbikata RMMO kurmaylığı, komutanlıklar ve düzenli birimlerden personel ile araçların katıldığını kaydetti.

Seferiler ve ulusal muhafızların da tatbikatın bazı aşamalarına planlı veya acil bir şekilde çağrıldıklarını yazan gazete, tatbikata ayrıca savunma ve güvenlikle ilgili devlet kurumları ve hizmetlerinin de katıldığını belirtti.

Tatbikatın amaçları arasında, personelin karar alma prosedürleri konusunda eğitilmesi, bu kararların gerginlik, kriz ve operasyon dönemlerinde talimat ve emirlere dönüştürülmesi, RMMO birimlerinin operasyonel senaryolar konusunda alıştırma yapması, beklenmedik şeylerin göğüslenmesi, operasyonel araçların değerlendirilmesi, yönetim sistemi ve askere çağrılma sisteminin değerlendirilmesi yanı sıra, planların hayata geçirilmesi ve denenmesinin bulunduğu da ifade edildi.

Gazeteye göre, RMMO Komutanı, Korgeneral Dimokritos Zervakis, personelin tümünü kutladığı açıklamasında, tatbikatın sonuçlarının, planlama bütünlüğü, detaylı ön hazırlık, tatbikatın doğru ve etkin bir şekilde icra edilmesi, aynı zamanda RMMO birimlerinin sahip olduğu yüksek seviyedeki mücadele kabiliyetini teyit ettiğini söyledi.

Zervakis, bunların, RMMO’nun operasyonel anlamda hazırlığının artırılmasına katkıda bulunan unsurlar olduğunu sözlerine ekledi.

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